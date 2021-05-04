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Белорусский спортсмен объявил голодовку в поддержку политзаключенных. Уже потерял 9 кг

4 мая, 09:22

Александр Трикиша Александр Трикиша

Титулованный спортсмен Андрей Кравченко решил поддержать политзаключенных голодовкой. Также он выставил на аукцион медаль, а вырученные средства пойдут семьям политзаключенных

/ Фото: Facebook

Серебряный призер Олимпиады-2008 в многоборье белорус Андрей Кравченко объявил 10-дневную голодовку в знак солидарности с политзаключенными. Также спортсмен выставил на аукцион свою золотую медаль чемпионата Европы 2011 года в закрытых помещениях.

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"У меня было какое-то внутреннее побуждение сделать это, потому что репрессии не утихают. Они только усиливаются!

Сейчас я свободен, но мне больно за людей, которые сидят в тюрьме. У меня эта медаль ассоциируется со страданием, с болью. Люди в тюрьме страдают, как и я, когда выиграл эту медаль" – рассказал Кравченко в интервью Reuters, которого цитирует Белорусский Фонд спортивной солидарности в Facebook.

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Отмечается, что за семь суток спортсмен потерял уже 9,2 кг. Средства от продажи лота будут перечислены в Фонд спортивной солидарности. Часть вырученных средств будет перечислена семьям политзаключенных.

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