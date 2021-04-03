Українська
$ 27,83
32,7
  1. Новости спорта
  2. Новости спорта

Вернемся в новую Беларусь! Призерка Олимпиады верит в падение режима Лукашенко

3 апреля, 15:10

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Александре Герасимене на родине грозит пять лет тюрьмы

Самая титулованная белорусская пловчиха Александра Герасименя прокомментировала возбуждении уголовного дела против нее в Беларуси.

Реклама

Двукратная вице-чемпионка Олимпийских игр 2012 года и бронзовый призер Игр 2016 года после завершения карьеры занялась общественной деятельностью и стала одной из организаторов объединения "Белорусский фонд спортивной солидарности". На родине ее обвиняют по статье "Призывы к совершению действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Беларуси". Спортсменке грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

Читайте также: Звезды белорусского спорта массово выступили против Лукашенко: видео

"Ожидала ли, что правительство пойдет на такой шаг? Да, думали, что это будет гораздо раньше, но что-то они задержались. Будут ли искать? Может быть. Постараемся сделать так, чтобы нас не нашли. Сейчас абсолютно бесполезно оспаривать заведение уголовного дела. У нас нет абсолютно никаких правовых норм, поэтому будем оспаривать, когда вернемся в новую Беларусь", – заявила Газете.Ru Герасименя, проживающая в Вильнюсе.

Реклама

5 фактов о новом локдауне, которые должен знать каждый. Пенсионер-влогер Дед Панч в новом выпуске Youtube-шоу объяснил: что, где и когда будет закрыто. А также провел опрос и узнал, как этот локдаун восприняли украинцы.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Беларусь плавание спортсменка
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Шевчук позвонил первым владельцам автомобилей от Favbet. Их эмоции бесценны!
Шевчук позвонил первым владельцам автомобилей от Favbet. Их эмоции бесценны!Другие
Нижнее белье, через которое видно все: слишком откровенные фото ринг-герл
Нижнее белье, через которое видно все: слишком откровенные фото ринг-герлДругие
Рейтинг роста мировых рекордов: почему дискоболы круче спринтеров
Рейтинг роста мировых рекордов: почему дискоболы круче спринтеровДругие
Самая горячая фанатка американского футбола: смотрите не обожгитесь
Самая горячая фанатка американского футбола: смотрите не обожгитесьДругие
Скандал в фигурном катании: россиянок заподозрили в махинациях с гормонами
Скандал в фигурном катании: россиянок заподозрили в махинациях с гормонамиДругие
У бодибилдера оторвалась мышца во время попытки поднять 220 кг: видео не для слабонервных
У бодибилдера оторвалась мышца во время попытки поднять 220 кг: видео не для слабонервныхДругие

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять