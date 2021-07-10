11 липня 22:00
Італія --
Англія --
10 липня 03:00
Колумбія 3
Перу 2
10 липня 21:00
Динамо --
Серветт --
11 липня 03:00
Бразилія --
Аргентина --
13 липня 18:00
Зоря --
Аланьяспор --
14 липня 12:00
Динамо --
Сьйон --
Змінити мову на: RU Перейти до новин logo
СЬОГОДНІ Спорт Новини MMA

"Вночі він буде мертвий": Макгрегор погрожує вбити людину

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
10 липня, 16:05
Копіювати лінк
Конор Макгрегор перед боєм з Дастіном Пор'є зробив гучну заяву, він намагається залякати суперника напередодні турніру зі змішаних єдиноборств UFC 264
Конор Макгрегор погрожує Пор'є
Конор Макгрегор погрожує Пор'є / Фото: Reuters

Уже сьогодні вночі в Лас-Вегасі пройде крутий поєдинок в змішаних єдиноборствах. Колишній чемпіон UFC у двох вагових категоріях Конор Макгрегор зустрінеться з колишнім тимчасовим чемпіоном Дастіном Пор'є. Ми ведемо онлайн-трансляцію бою Макгрегор – Пор'є.

Напередодні поєдинку Конор вирішив залякати свого супротивника.

"Скоро ця людина дізнається, що буває з тими, хто не поважає доброту і сприймає її як слабкість. Він заплатить за це. Я змушу його заплатити власним життям – я не жартую. Вночі він буде мертвий. Це трапиться прямо в октагоні. Мені абсолютно плювати на нього. Він уже труп", – заявив Макгрегор.

Читайте також: Де дивитися бій Макгрегор – Пор'є

У першому бою, який відбувся у вересні 2014 року, ірландець нокаутував американця в першому раунді. У другому поєдинку, який пройшов у січні 2021 року Дастін взяв реванш, нокаутувавши Конора в другому раунді.

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News
Спорт
Більше новин
дівчата Євро
збірна України
Євро 2020
Відео голів Євро-2020
Останні новини
Опитування
Людина-енергетик
Hell

Гравець
збірної Італії

72 300 м
Хто він?
Favbet стрим
Фан-зона Євро
На трибуну
Покер - це спорт!
Новини покеру
Плейлист збірної
Favbet стрим
Дівчата покеру
PokerMatch

Сара
Шафак

Фінляндія
Міс Фінляндія-2012
Опитування
Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Чехія
3
3:2
4
3
Хорватія
3
4:3
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Неділя, 11 липня
22:00
Дивись на:
Дивитись всі матчі

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти