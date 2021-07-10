"Вночі він буде мертвий": Макгрегор погрожує вбити людину

Конор Макгрегор перед боєм з Дастіном Пор'є зробив гучну заяву, він намагається залякати суперника напередодні турніру зі змішаних єдиноборств UFC 264

Конор Макгрегор погрожує Пор'є / Фото: Reuters

Уже сьогодні вночі в Лас-Вегасі пройде крутий поєдинок в змішаних єдиноборствах. Колишній чемпіон UFC у двох вагових категоріях Конор Макгрегор зустрінеться з колишнім тимчасовим чемпіоном Дастіном Пор'є. Ми ведемо онлайн-трансляцію бою Макгрегор – Пор'є.

Напередодні поєдинку Конор вирішив залякати свого супротивника.

"Скоро ця людина дізнається, що буває з тими, хто не поважає доброту і сприймає її як слабкість. Він заплатить за це. Я змушу його заплатити власним життям – я не жартую. Вночі він буде мертвий. Це трапиться прямо в октагоні. Мені абсолютно плювати на нього. Він уже труп", – заявив Макгрегор.

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У першому бою, який відбувся у вересні 2014 року, ірландець нокаутував американця в першому раунді. У другому поєдинку, який пройшов у січні 2021 року Дастін взяв реванш, нокаутувавши Конора в другому раунді.