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"Ночью он будет мертв": Макгрегор грозится убить человека

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
10 июля, 16:05
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Конор Макгрегор перед боем с Дастином Порье сделал громкое заявление, он пытается запугать соперника накануне турнира по смешанным единоборствам UFC 264
Конор Макгрегор угрожает Порье
Конор Макгрегор угрожает Порье / Фото: Reuters

Уже сегодня ночью в Лас-Вегасе пройдет крутой поединок в смешанных единоборствах. Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор встретится с бывшим временным чемпионом Дастином Порье. Мы ведем онлайн-трансляцию боя Макгрегор – Порье.

Накануне поединка Конор решил запугать своего противника.

"Скоро этот человек узнает, что бывает с теми, кто не уважает доброту и воспринимает ее как слабость. Он заплатит за это. Я заставлю его заплатить собственной жизнью – я не шучу. Ночью он будет мертв. Это случится прямо в октагоне. Мне абсолютно плевать на него. Он уже труп", – заявил Макгрегор.

Читайте также: Где смотреть бой Макгрегор – Порье

В первом бою, состоявшемся в сентябре 2014 года, ирландец нокаутировал американца в первом раунде. Во втором поединке, прошедшем в январе 2021 года, Дастин взял реванш, нокаутировав Конора во втором раунде.

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