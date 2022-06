Коліном у голову. Український грузин яскравим нокаутом знищив суперника (відео)

Роман Долідзе vs Кайл Докос / Фото: Getty Images

У ніч на 19 червня в Остіні (Техас, США) відбувся турнір зі змішаних єдиноборств UFC on ESPN 37. У попередньому карді зустрічалися грузин Роман Долідзе, який розпочинав кар'єру в Україні, і американець Кайл Докос.

У дебюті поєдинку суперники зіштовхнулися головами і рефері дав час відновитись Докосу. Майже одразу американець отримав лівий бічний у голову і опинився на канвасі. Втім, Докос зумів уникнути добивання і піднявся на ноги.

Потім Роман затиснув американця біля сітки і завдав удару коліном у голову, після чого Докос впав і був добитий – технічний нокаут.

ROMAN DOLIDZE (+205) WITH THE KNEE KNOCKOUT pic.twitter.com/a2HrBGMfo1

Roman Dolidze def. Kyle Daukaus via TKO (punches) at 0:55 of Round 1 @romandolidze pic.twitter.com/qFG6YvVFAv