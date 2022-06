Невдалий реванш. Український боксер програв поляку в поєдинку ММА

У суботу, 18 червня, у польському місті Торунь відбувся бійцівський турнір зі змішаних єдиноборств ліги KSW. У головній події шоу зустрілися колишні суперники з боксерського рингу поляк Артур Шпілька та українець Сергій Радченко.

Перед поєдинком суперники розігрілися за шахівницею, де було зафіксовано нічию. Але у октагоні ситуація змінилася.

Former foes in boxing now meet in the KSW arena!!



@szpilka_artur vs. Radchenko up next here at #KSW71 !! pic.twitter.com/Yj9wwT75qH