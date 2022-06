Коленом в голову. Украинский грузин ярким нокаутом уничтожил соперника (видео)

Роман Долидзе vs Кайл Докос / Фото: Getty Images

В ночь на 19 июня в Остине (Техас, США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 37. В предварительном карде встречались грузин Роман Долидзе, который начинал карьеру в Украине, и американец Кайл Докос.

Читайте также: Неудачный реванш. Украинский боксер проиграл поляку в поединке ММА

В дебюте поединка соперники столкнулись головами и рефери дал время восстановиться Докосу. Почти сразу американец получил левый боковой в голову и оказался на канвасе. Впрочем Докос сумел избежать добивания и поднялся на ноги.

Затем Роман зажал американца у сетки и нанес удар коленом в голову, после чего Докос упал и был добит – технический нокаут.

ROMAN DOLIDZE (+205) WITH THE KNEE KNOCKOUT pic.twitter.com/a2HrBGMfo1

Roman Dolidze def. Kyle Daukaus via TKO (punches) at 0:55 of Round 1 @romandolidzepic.twitter.com/qFG6YvVFAv