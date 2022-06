Неудачный реванш. Украинский боксер проиграл поляку в поединке ММА

В субботу, 18 июня, в польском городе Торунь состоялся бойцовский турнир по смешанным единоборствам лиги KSW. В главном событии шоу встретились бывшие соперники по боксерскому рингу поляк Артур Шпилька и украинец Сергей Радченко.

Перед поединком соперники разогрелись за шахматной доской, где была зафиксирована ничья. Но в октагоне ситуация изменилась.

Former foes in boxing now meet in the KSW arena!!



@szpilka_artur vs. Radchenko up next here at #KSW71!! pic.twitter.com/Yj9wwT75qH