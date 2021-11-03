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СЬОГОДНІ Спорт Новини MMA

Відомий боєць ММА побив дівчину та зламав їй руку

Павло Василенко Павло Василенко редактор сайту segodnya.ua
3 листопада, 11:48
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Російський боєць Артур Кулінський вирішив перенести досвід твердих боїв на особисте життя. Зірка кулачного промоушна Hardcore побив дівчину
Артур Кулінський
Артур Кулінський

25-річний Кулінський вже не вперше потрапляє у скандальні хроніки. 30-річна дівчина багато разів терпіла побої від файтера – Кулінський бив її на ґрунті ревнощів. Усе закінчилося попаданням до лікарні зі зламаною рукою. Постраждалу прооперували та вставили металевий штифт.

Раніше ми писали, що зірка UFC Конор Макгрегор побив діджея Франческо Факкінетті.

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Дівчина вирішила, що розлучиться з Кулінським, але він знайшов її на вулиці і бійка повторилася. Юрист Катерина Гордон заявила, що поліцейські, яких викликала постраждала, попросили бійця про спільне фото, повідомляє Super. Адвокат зазначила, що дівчина написала заяву.

Раніше Кулінський розповідав, що проводить поєдинки в алкогольному та наркотичному сп'яненні, сидів у в'язниці та й йшов до монастиря.

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