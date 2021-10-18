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СЬОГОДНІ Спорт Новини MMA

Цей шизофренік повинен сидіти в тюрмі! За що Макгрегор побив діджея

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор редакції Спорт
18 жовтня, 22:30
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Очевидець бійки в римському готелі розповів чому ексчемпіон UFC Конор Макгрегор з кулаками накинувся на Франческо Факкинетті
Конор Макгрегор ймовірно був п'яний
Конор Макгрегор ймовірно був п'яний / Фото: Instagram

Конор Макгрегор хрестив сина у Ватикані, а після цього закотив вечірку в Римі. Під час веселощів колишній чемпіон UFC побив свого гостя – діджея Франческо Факкинетті.

Очевидцем став італійський співак Бенджі Максоло. Який і розповів, що сталося.

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"Я був там зі своєю дружиною. Конор запросив нас в готель на вечірку. Дві години ми жартували і сміялися, пили і їли, навколо панувала дружня атмосфера. Все йшло добре, о третій годині ночі моя дружина сказала, що хоче спати і ми попрощалися з Конором. Спортсмен наполягав на тому, щоб ми залишилися, після чого Факінетті втрутився, запрошуючи нас залишитися якомога довше.

Потім просто так, без поважної причини, Конор завдав удар Франческо. Справжній удар. Він розбив йому губу, Франческо відлетів. Охоронці Конора зупинили його, інакше він би рушив далі. Божевільний, шизофренік. Ми просто проводили час в дружній обстановці.

Макгрегор vs Факкінетті
Макгрегор vs Факкінетті / Фото: Instagram

Він розбив обличчя Франческо, було багато крові. Ми просто втекли через запасний вихід. Я на стороні Франческо, і якщо мені потрібно буде з'явитися в суд для дачі показань, я це зроблю.

Людина, яка здатна вбити голими руками, як Конор, повинна бути в тюрмі за таке. І мені плювати, що він – світова знаменитість", – наводить слова Масколо Il Fatto Quotidiano.

Нагадаємо, в 2019 році Макгрегор ударив літнього чоловіка в одному з пабів Дубліна за те, що той не захотів пити його віскі.

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