18 октября 19:30
Черноморец 0
Верес 1
22 октября 17:00
Десна --
Александрия --
22 октября 19:30
Металлист 1925 --
Ингулец --
23 октября 14:00
Верес --
Мариуполь --
23 октября 17:00
Ворскла --
Шахтер --
23 октября 19:30
Черноморец --
Львов --
24 октября 14:00
Рух --
Минай --
24 октября 17:00
Динамо --
Днепр-1 --
24 октября 19:30
Заря --
Колос --
30 октября 00:00
Мариуполь --
Динамо --
30 октября 00:00
Шахтер --
Десна --
30 октября 00:00
Металлист 1925 --
Заря --
30 октября 00:00
Колос --
Львов --
30 октября 00:00
Ворскла --
Черноморец --
30 октября 00:00
Днепр-1 --
Минай --
30 октября 00:00
Рух --
Александрия --
30 октября 00:00
Ингулец --
Верес --
19 октября 19:45
Брюгге --
Манчестер Сити --
19 октября 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 октября 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 октября 22:00
Порту --
Милан --
19 октября 22:00
Атлетико --
Ливерпуль --
19 октября 22:00
Аякс --
Боруссия Д --
19 октября 22:00
Интер --
Шериф --
19 октября 22:00
Шахтер --
Реал --
20 октября 19:45
Барселона --
Динамо --
20 октября 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 октября 22:00
Бенфика --
Бавария --
20 октября 22:00
Янг Бойз --
Вильярреал --
20 октября 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 октября 22:00
Лилль --
Севилья --
20 октября 22:00
Челси --
Мальме --
20 октября 22:00
Зенит --
Ювентус --
Спорт
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
❄ Когда включат отопление? 🚑 Советы доктора Комаровского Выборы в Харькове Выборы в Харькове 🦀 Игра в кальмара
СЕГОДНЯ Новости спорта Новости MMA

Этот шизофреник должен сидеть в тюрьме! За что Макгрегор избил диджея

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор редакции Спорт
18 октября, 22:30
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Очевидец драки в римской гостинице рассказал почему экс-чемпион UFC Конор Макгрегор с кулаками набросился на Франческо Факкинетти
Конор Макгрегор вероятно был пьяным
Конор Макгрегор вероятно был пьяным / Фото: Instagram

Конор Макгрегор крестил сына в Ватикане, а после этого закатил вечеринку в Риме. Во время веселья бывший чемпион UFC избил своего гостя – диджея Франческо Факкинетти.

Очевидцем стал итальянский певец Бенджи Максоло. Который и рассказал, что произошло.

Реклама

"Я был там со своей женой. Конор пригласил нас в отель на вечеринку. Два часа мы шутили и смеялись, пили и ели, вокруг царила дружеская атмосфера. Все шло хорошо, в три часа ночи моя жена сказала, что хочет спать и мы попрощались с Конором. Спортсмен настаивал на том, чтобы мы остались, после чего Факинетти вмешался, приглашая нас остаться подольше.

Затем просто так, без уважительной причины, Конор нанес удар Франческо. Настоящий удар. Он разбил ему губу, Франческо отлетел. Охранники Конора остановили его, иначе он бы двинулся дальше. Безумец, шизофреник. Мы просто проводили время в дружеской обстановке.

Макгрегор vs Факкинетти
Макгрегор vs Факкинетти / Фото: Instagram

Он разбил лицо Франческо, было много крови. Мы просто убежали через запасной выход. Я на стороне Франческо, и если мне нужно будет явиться в суд для дачи показаний, я это сделаю.

Человек, который способен убить голыми руками, как Конор, должен быть в тюрьме за такое. И мне плевать, что он – мировая знаменитость", – приводит слова Масколо Il Fatto Quotidiano.

Напомним, в 2019 году Макгрегор ударил старика в одном из пабов Дублина за то, что тот не захотел пить его виски.

Реклама

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News
Спорт
Больше новостей
Реклама
История одной фотографии
Больше крутых фотографий
Спортивные истории
Хочу еще
Спортивные красавицы
Больше красавиц
Последние новости
Больше новостей
Девушки покера
PokerMatch

Лили
Килетто

США
Фото красотки
ТОП-матчи

Шахтер

Завтра

22:00

Реал

5.65

4.48

1.63

Барселона

20 окт

19:45

Динамо

1.27

6.70

12.5
Опрос
Рейтинг популярности
Наши спортсмены в Instagram
1
Василий Ломаченко Василий Ломаченко
1970К
2
Александр Зинченко Александр Зинченко
1436К
3
Александр Усик Александр Усик
1088К
4
Андрей Шевченко Андрей Шевченко
1007К
5
Элина Свитолина Элина Свитолина
804К
6
Иван Редкач Иван Редкач
666К
7
Владимир Кличко Владимир Кличко
625К
8
Андрей Лунин Андрей Лунин
504К
9
Дарья Белодед Дарья Белодед
501К
10
Алексей Торохтий Алексей Торохтий
429К
Рейтинг ТОП-100
Покер - это спорт!
Новости покера
Чемпионат Украины
#
Команда
И
Г
О
1
Динамо
11
29:3
29
2
Шахтер
11
29:6
26
3
Ворскла
11
21:8
24
4
Днепр-1
11
16:12
22
5
Заря
11
23:15
20
6
Александрия
11
11:9
18
7
Десна
11
13:16
17
8
Металлист 1925
11
11:14
16
9
Верес
11
10:12
15
10
Рух
10
8:12
11
11
Колос
10
7:16
11
12
Ингулец
10
9:18
8
13
Минай
10
6:12
7
14
Львов
11
7:19
6
15
Черноморец
11
11:25
6
16
Мариуполь
11
13:27
4
Показать больше
Понедельник, 18 октября
0:1
Видео О матче
Спорт
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять