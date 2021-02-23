Фаната Путіна, який втік з України, виключили з ТОП-15 рейтингу UFC

Перша людина в історії ММА, який бився в чотирьох десятиліттях, втратив свої позиції

Ветеран UFC 43-річний Олексій Олійник, який зазнав болючої поразки в бою проти Кріса Докоса, виключений з ТОП-15 рейтингу важковаговиків. Поліцейський з США Докос зайняв місце Олійника на 10-му рядку, а багатодітний росіянин українського походження вилетів з еліти.

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Олексій Олійник / Фото: Getty Images

Чемпіоном найважчого дивізіону UFC є американський боєць хорватського походження Стіпе Міочич. Перший номер рейтингу – франко-камерунський боєць змішаних єдиноборств Френсіс Нганну. А Деррік Льюїс, який нокаутував Кертіса Блейдса, піднявся не дві строчки і посідає друге місце.

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Нагадаємо, що Олійник – перша людина в історії ММА, який бився в чотирьох десятиліттях. Він народився в Харкові, де і почав займатися єдиноборствами.

Олексій Олійник / Фото: Twitter

Але у 2014 році Олійник вийшов у футболці із зображенням Володимира Путіна, пояснивши це бажанням "у чомусь показати свою життєву позицію". Пізніше Олійник сказав, що не хоче бути громадянином України, тому що йому "в цій країні незатишно". Потім він отримав російський паспорт і продовжив виступати під прапором РФ.

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