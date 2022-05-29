Заслужив місце поряд з богами! Тренер Луніна переписав історію світового футболу

Італійський наставник королівського клубу став найтитулованішим тренером в історії головного єврокубкового турніру

Папа Карло на сьомому небі від щастя / Фото: Reuters

Мадридський Реал у 14-те став переможцем Ліги чемпіонів. У фіналі команда Карло Анчелотті перемогла Ліверпуль завдяки голу Вінісіуса Жуніора.

Величезна заслуга у неймовірному успіху команди її тренера. Папа Карло лише влітку очолив "вершкових", але вже привів свою команду до перемоги у Лізі чемпіонів та золотих нагород Ла Ліги.

Карло Анчелотті / Фото: Reuters

Реклама

На шляху до тріумфу у ЛЧ команда Анчелотті вибила з турніру таких грандів європейського футболу, як Ліверпуль, Манчестер Сіті, Челсі, ПСЖ.

Перемога у фіналі на "Парк де Пренс" зробила 62-річного спеціаліста найтитулованішим тренером Ліги чемпіонів. В активі Анчелотті чотири трофеї, які він завоював на чолі двох клубів: з Міланом у 2003 та 2007 роках, з Реалом – у 2014 та 2022 роках.

Реклама

Усього Анчелотті п'ять разів виводив команди у фінал Ліги чемпіонів. І лише одного разу зазнав поразки – у легендарному фіналі 2005 року проти Ліверпуля.

Варто зазначити, що італієць приводив до перемог у Лізі чемпіонів двох українців: Андрія Шевченка (2003) та Андрія Луніна (2022).

Реклама

Додамо, як гравець Мілана Карло Анчелотті двічі ставав володарем Кубка європейських чемпіонів (попередника Ліги чемпіонів) у 1989 та 1990 роках.