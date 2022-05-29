Заслужил место рядом с богами! Тренер Лунина переписал историю мирового футбола

Итальянский наставник королевского клуба стал самым титулованным тренером в истории главного еврокубкового турнира

Папа Карло на седьмом небе от счастья / Фото: Reuters

Мадридский Реал в 14-й раз стал победителем Лиги чемпионов. В финале команда Карло Анчелотти победила Ливерпуль благодаря голу Винисиуса Жуниора.

Огромная заслуга в невероятном успехе команды ее тренера. Папа Карло только летом возглавил "сливочных", но уже привел свою команду к победе в Лиге чемпионов и золотым наградам Ла Лиги.

Карло Анчелотти / Фото: Reuters

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На пути к триумфу в ЛЧ команда Анчелотти выбила из турнира таких грандов европейского футбола, как Ливерпуль, Манчестер Сити, Челси, ПСЖ.

Победа в финале на "Парк де Пренс" сделала 62-летнего специалиста самым титулованным тренером Лиги чемпионов. В активе Анчелотти четыре трофея, которые он завоевал во главе двух клубов: с Миланом в 2003 и 2007 годах, с Реалом – в 2014 и 2022 годах.

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Всего Анчелотти пять раз выводил команды в финал Лиги чемпионов. И лишь однажды потерпел поражение – в легендарном финале 2005 года против Ливерпуля.

Стоит отметить, что итальянец приводил к победам в Лиге чемпионов двух украинцев: Андрея Шевченко (2003) и Андрея Лунина (2022).

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Добавим, в качестве игрока Милана Карло Анчелотти дважды становился обладателем Кубка европейских чемпионов (предшественника Лиги чемпионов) в 1989 и 1990 годах.