Папа Карло побив рекорд Ліги чемпіонів. Попереду нове досягнення італійця

Італійський тренер Карло Анчелотті вп'яте вивів свою команду у фінал Ліги чемпіонів, ставши одноосібним лідером за цим показником

Карло Анчелотті / Фото: Reuters

Мадридський Реал здійснив диво у півфінальному протистоянні з Манчестер Сіті (3:1). Футбольні вболівальники ще довго будуть смакувати неймовірний камбек "вершкових", який подарував Реалу путівку у фінал.

Для наставника мадридців Карло Анчелотті цей фінал стане п'ятим у кар'єрі. Раніше італієць виводив на матч за головний титул Європи Мілан (2003, 2005, 2007) та Реал (2014).

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Це новий рекорд з турніру за цим показником. Раніше рекордну кількість фіналів ділили три представники тренерського цеху: Марчелло Ліппі, Юрген Клопп та Карло Анчелотті.

Тепер Папа Карло, як називають Анчелотті, на порозі нового рекорду за кількістю перемог у Лізі чемпіонів. Але для цього королівському клубу потрібно у фіналі обіграти англійський Ліверпуль.

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Зараз по три трофеї в активі Карло Анчелотті (2003, 2007, 2014), Зінедіна Зідана (2016, 2017, 2018) та Боба Пейслі (1977, 1978, 1981).

Нагадаємо, що фінал Ліги чемпіонів сезону 2021/22 відбудеться 28 травня на стадіон "Стад-де-Франс" у Парижі.

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Раніше ми повідомляли, що мадридський Реал у 35-й раз став чемпіоном Іспанії. Це абсолютний рекорд королівського клубу.