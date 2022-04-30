Королівська перемога над каталонцями. Реал Мадрид – чемпіон Іспанії!

Реал Мадрид – 35-кратний чемпіон Іспанії. Абсолютний рекорд, який королівський клуб зробив ще стійкішим.
Карло Анчелотті, після тяжко поєдинку у Лізі Чемпіонів проти Манчестер Сіті дав відпочити основним гравцям Але шансу проявити себе українець Андрій Лунін не отримав. Ворота мадридців знову захищав Тібо Куртуа.
Далі по темі
Резервісти не підвели головного тренера. У принциповому матчі проти Еспаньола футболісти Реала оформили перемогу та відповідно чемпіонський титул.
Ще у першому таймі дубль оформив Родріго. Після перерви рахунок 3:0 на користь Реала зробив Асенсіо. Отримати ігровий тонус вийшли й основні нападники Вінісіус та Бензема. Саме ця парочка організувала 4 м'яч – бразилець асистував, француз забивав.
Підсумковий рахунок 4:0 на користь Реала подарував чемпіонство Ла Ліги та неймовірну радість на Сантьяго Бернабеу.