Папа Карло побил рекорд Лиги чемпионов. Впереди новое достижение итальянца

Итальянский тренер Карло Анчелотти в пятый раз вывел свою команду в финал Лиги чемпионов, став единоличным лидером по этому показателю

Карло Анчелотти / Фото: Reuters

Мадридский Реал совершил чудо в полуфинальном противостоянии с Манчестер Сити (3:1). Футбольные болельщики еще долго будут смаковать невероятный камбэк "сливочных", который подарил Реалу путевку в финал.

Для наставника мадридцев Карло Анчелотти этот финал станет пятым в карьеры. Ранее итальянец выводил на матч за главный титул Европы Милан (2003, 2005, 2007) и Реал (2014).

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Это новый рекорд по турнира по этому показателю. Ранее рекордное количество финалов делили три представителя тренерского цеха: Марчелло Липпи, Юрген Клопп и Карло Анчелотти.

Теперь Папа Карло, как называют Анчелотти, на пороге нового рекорда по числу побед в Лиге чемпионов. Но для этого королевскому клубу необходимо в финале обыграть английский Ливерпуль.

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Сейчас по три трофея в активе Карло Анчелотти (2003, 2007, 2014), Зинедина Зидана (2016, 2017, 2018) и Боба Пейсли (1977, 1978, 1981).

Напомним, финал Лиги чемпионов сезона 2021/22 состоится 28 мая на стадион "Стад-де-Франс" в Париже.

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Ранее мы сообщали, что мадридский Реал в 35-й раз стал чемпионом Испании. Это абсолютный рекорд королевского клуба.