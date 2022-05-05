4 мая 22:00 Онлайн
Реал 3
Манчестер Сити 1
4 мая 20:00
Базель 2
Динамо 3
5 мая 22:00
Рейнджерс --
Лейпциг --
5 мая 22:00
Айнтрахт --
Вест Хэм --
5 мая 22:00
Рома --
Лестер --
5 мая 22:00
Марсель --
Фейеноорд --
7 мая 21:45
Ливерпуль --
Тоттенхэм --
8 мая 18:30
Манчестер Сити --
Ньюкасл --
Спорт
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
💥 Ракетные обстрелы ⚓ Мариуполь в осаде ⚠ Бензиновый кризис 🇪🇺 Мы на Евровидении - 2022
Поиск на segodnya.ua

Лига чемпионов 2021/2022

Главная Матчи Таблицы Команды Видео
СЕГОДНЯ Новости спорта Лига чемпионов 2021/2022

Камбэк года! Реал Лунина оставил за бортом финала ЛЧ команду Зинченко

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
5 мая, 00:43
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Подопечные Пепа Гвардиолы умудрились упустить победу на последних минутах основного времени. Героями поединка стал дуэт форвардов Реала – Родриго и Бензема
Реал vs Манчестер Сити
Реал vs Манчестер Сити / Фото: Reuters

В Мадриде завершился ответный матч полуфинального противостояния Лиги чемпионов между испанским Реалом и английским Манчестер Сити. Мы вели онлайн матча Реал и Манчестер Сити на нашем сайте.

Благодаря победе в первой встрече (4:3), английский гранд в этом поединке устроила ничья, которая позволила ему второй год подряд сыграть в финале.

Реклама

В первом тайме соперники никак не могли подобрать ключи к воротам друг друга. При этом "горожане" нанесли четыре удара в створ ворот Куртуа, а футболисты "королевского" клуба ни одного.

Ситуация изменилась во втором тайме. На 72 минуте матча на поле вышел Александр Зинченко. Спустя минуту украинец начал голевую атаку "горожан", которую точным ударом завершил Рияд Марез.

Реклама

Казалось, дело сделано и подопечным Пепа Гвардиолы можно паковать чемоданы на "Стад-де-Франс", но "сливочные" были с этим не согласны.

Дубль бразильского форварда "королевского" Родриго перевернул все с ног на голову. На 90-й минуте бразилец воспользовался пасом Бензема и сравнял счет – 1:1.

Реклама

А всего через минуту удар головой Родриго перевел матч в овертайм. Судьба путевки решилась в дополнительное время.

На 95-й минуте матча Реал получил право на одиннадцатиметровый, который четко реализовал Бензема.

Невероятный по драматургии поединок завершился победой команды Карло Анчелотти – 3:1.

Лига чемпионов 2021/22

1/2 финала, ответный матч, 4 мая

Реал Мадрид (Испания) – Манчестер Сити (Англия) – 3:1 (д.в)

Голы: Родриго, 90, 90+1, Бензема, 95 – Марез, 73.

Реал Мадрид: Куртуа – Карвахаль, Начо, Милитао (Вальехо, 115), Менди, Модрич (Камавинга, 75), Кроос (Родриго, 68), Каземиро (Асенсио, 75), Вальверде, Бензема (Себальос, 104), Винисиус Жуниор (Васкес, 115).

Манчестер Сити: Эдерсон – Уокер (Зинченко, 72), Лапорт, Рубен Диаш, Жоау Канселу, де Брюйне (Гюндоган, 72), Бернарду Силва, Родри (Стерлинг, 99), Фоден, Марез (Фернандиньо, 85), Габриэл Жезус (Грилиш, 78).

ОБЗОР МАТЧА

В финале 28 мая на "Стад-де-Франс" в Париже встретятся Реал и Ливерпуль.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Новости спорта
Показать еще
Мировой спорт - за Украину!
Больше новостей
Наука и технологии
Больше новостей
Украинцы за границей
Больше новостей
Спортивные истории
Хочу еще
Лайфхаки на все случаи жизни
Больше новостей
Защищают Украину
Кто вступил в тероборону
Авто
Больше новостей
История одной фотографии
Больше крутых фотографий
Последние новости
Больше новостей
Лучшие боксеры мира
ТОП-10 вне зависимости от веса
1
Сауль Альварес Сауль Альварес Сауль Альварес
57 - 1 - 2
2
Геннадий Головкин Геннадий Головкин Геннадий Головкин
41 - 1 - 1
3
Тайсон Фьюри Тайсон Фьюри Тайсон Фьюри
31 - 0 - 1
4
Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд
38 - 0 - 0
5
Александр Усик Александр Усик Александр Усик
19 - 0 - 0
6
Эррол Спенс Эррол Спенс Эррол Спенс
27 - 0 - 0
7
Энтони Джошуа Энтони Джошуа Энтони Джошуа
24 - 2 - 0
8
Майрис Бриедис Майрис Бриедис Майрис Бриедис
28 - 1 - 0
9
Каллум Смит Каллум Смит Каллум Смит
28 - 1 - 0
10
Йорденис Угас Йорденис Угас Йорденис Угас
27 - 4 - 0
Опрос
Чемпионат мира
До старта хоккейного ЧМ-2022
Тампере, Финляндия

13-29 мая

Расписание матчей
Рейтинг популярности
Наши спортсмены в Instagram
1
Василий Ломаченко Василий Ломаченко
2162К
2
Александр Усик Александр Усик
1720К
3
Александр Зинченко Александр Зинченко
1633К
4
Андрей Шевченко Андрей Шевченко
1120К
5
Владимир Кличко Владимир Кличко
990К
6
Элина Свитолина Элина Свитолина
866К
7
Андрей Лунин Андрей Лунин
564К
8
Дарья Белодед Дарья Белодед
508К
9
Алексей Торохтий Алексей Торохтий
469К
10
Марина Бех Марина Бех
420К
Что атлеты пишут о войне
Ждем рубку!
суббота, 7 мая
Сауль Альварес
Сауль Альварес

vs.

Дмитрий Бивол
Дмитрий Бивол
Титул WBA в полутяжелом весе
Рейтинг ФИФА
Лучшие сборные мира:
1
Бразилия Бразилия
1833
2
Бельгия Бельгия
1827
3
Франция Франция
1790
4
Аргентина Аргентина
1765
5
Англия Англия
1762
6
Италия Италия
1723
7
Испания Испания
1709
8
Португалия Португалия
1675
9
Мексика Мексика
1659
10
Нидерланды Нидерланды
1659
Какое место у Украины
Опрос
Премьер Лига Чемпионат Украины
#
Команда
И
Г
О
1
Шахтер
18
49:10
47
2
Динамо
18
47:9
45
3
Днепр-1
18
35:17
40
4
Заря
18
37:19
36
5
Ворскла
18
30:18
33
6
Александрия
18
19:16
26
7
Десна
18
22:27
25
8
Колос
18
14:23
24
9
Верес
18
15:20
23
10
Металлист 1925
18
17:29
19
11
Рух
17
16:21
18
12
Львов
18
14:30
17
13
Черноморец
18
20:40
14
14
Ингулец
17
13:28
13
15
Минай
18
12:30
10
16
Мариуполь
18
21:44
8
Показать больше
Премьер-лига
Чемпионат Англии
1
Манчестер Сити Манчестер Сити
83
2
Ливерпуль Ливерпуль
82
3
Челси Челси
66
Ла Лига
Чемпионат Испании
1
Реал Реал
81
2
Барселона Барселона
66
3
Севилья Севилья
64
Бундеслига
Чемпионат Германии
1
Бавария Бавария
75
2
Боруссия Д Боруссия Д
63
3
Байер Байер
55
Серия А
Чемпионат Италии
1
Милан Милан
77
2
Интер Интер
75
3
Наполи Наполи
70
Лига 1
Чемпионат Франции
1
ПСЖ ПСЖ
79
2
Марсель Марсель
65
3
Ренн Ренн
62

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Спорт
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять