Королевская победа над каталонцами. Реал Мадрид – чемпион Испании!

Реал Мадрид – 35-кратный чемпион Испании. Абсолютный рекорд, который королевский клуб сделал еще более стойким.
Карло Анчелотти, после тяжело поединка в Лиге Чемпионов против Манчестер Сити, дал отдохнуть основным игрокам. Но шанс проявить себя украинец Андрей Лунин не получил. Ворота мадридцев снова защищал Тибо Куртуа.
Далее по теме
Резервисты не подвели главного тренера. В принципиальном матче против Эспаньола футболисты Реала оформили победу и соответственно чемпионский титул.
Еще в первом тайме дубль оформил Родриго. После перерыв счет 3:0 в пользу Реала сделал Асенсио. Получить игровой тонус вышли и основные нападающие Винисиус и Бензема. Именно эта парочка организовала 4 мяч – бразилец ассистировал, француз забивал.
Итоговый счет 4:0 в пользу Реала подарил чемпионство Ла Лиги и невероятную радость на Сантьяго Бернабеу.