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Камбек року! Реал Луніна залишив за бортом фіналу ЛЧ команду Зінченка

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
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5 травня, 00:43
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Підопічні Пепа Гвардіоли примудрилися упустити перемогу на останніх хвилинах основного часу. Героями поєдинку став дует форвардів Реала – Родріго та Бензема
Реал vs Манчестер Сіті
Реал vs Манчестер Сіті / Фото: Reuters

У Мадриді завершився матч-відповідь півфінального протистояння Ліги чемпіонів між іспанським Реалом і англійським Манчестер Сіті. Ми вели онлайн матчу Реал і Манчестер Сіті на нашому сайті.

Завдяки перемозі у першій зустрічі (4:3), англійський гранд у цьому поєдинку влаштувала нічия, яка дозволила йому другий рік поспіль зіграти у фіналі.

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У першому таймі суперники ніяк не могли підібрати ключі до воріт один одного. При цьому "городяни" завдали чотирьох ударів у площину воріт Куртуа, а футболісти "королівського" клубу жодного.

Ситуація змінилася у другому таймі. На 72-й хвилині матчу на поле вийшов Олександр Зінченко. Через хвилину українець розпочав гольову атаку "городян", яку точним ударом завершив Ріяд Марез.

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Здавалося, справа зроблена і підопічним Пепа Гвардіоли можна пакувати валізи на "Стад-де-Франс", але "вершкові" були з цим не згодні.

Дубль бразильського форварда "королівського" Родріго перевернув усе з ніг на голову. На 90-й хвилині бразилець скористався пасом Бензема та зрівняв рахунок – 1:1.

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А лише за хвилину удар головою Родріго перевів матч до овертайму. Доля путівки вирішилася у додатковий час.

На 95-й хвилині матчу Реал отримав право на одинадцятиметровий, який чітко реалізував Бензема.

Неймовірний по драматургії поєдинок завершився перемогою команди Карло Анчелотті – 3:1.

Ліга чемпіонів 2021/22

1/2 фіналу, матч-відповідь, 4 травня

Реал Мадрид (Іспанія) – Манчестер Сіті (Англія) – 3:1 (д.в.)

Голи: Родріго, 90, 90 +1, Бензема, 95 – Марез, 73.

Реал Мадрид: Куртуа – Карвахаль, Начо, Мілітао (Вальєхо, 115), Менді, Модріч (Камавінга, 75), Кроос (Родріго, 68), Каземіро (Асенсіо, 75), Вальверде, Бензема (Себальос, 104) (Васкес, 115).

Манчестер Сіті: Едерсон – Вокер (Зінченко, 72), Лапорт, Рубен Діаш, Жоау Канселу, де Брюйне (Гюндоган, 72), Бернарду Сілва, Родрі (Стерлінг, 99), Фоден, Марез (Фернандіньо, 85), Габріел Гриліш, 78).

ОГЛЯД МАТЧУ

У фіналі 28 травня на "Стад-де-Франс" у Парижі зустрінуться Реал та Ліверпуль.

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