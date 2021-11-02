2 листопада 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 листопада 19:45
Мальме --
Челсі --
2 листопада 22:00
Динамо --
Барселона --
2 листопада 22:00
Баварія --
Бенфіка --
2 листопада 22:00
Вільярреал --
Янг Бойз --
2 листопада 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 листопада 22:00
Севілья --
Лілль --
2 листопада 22:00
Ювентус --
Зеніт --
3 листопада 19:45
Мілан --
Порту --
3 листопада 19:45
Реал --
Шахтар --
3 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
Брюгге --
3 листопада 22:00
Лейпциг --
ПСЖ --
3 листопада 22:00
Ліверпуль --
Атлетіко --
3 листопада 22:00
Спортинг --
Бешикташ --
3 листопада 22:00
Боруссія Д --
Аякс --
3 листопада 22:00
Шериф --
Інтер --
5 листопада 19:30
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Металіст 1925 --
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Минай --
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Динамо --
Ворскла --
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Рух --
7 листопада 14:00
Інгулець --
Дніпро-1 --
7 листопада 17:00
Колос --
Шахтар --
7 листопада 17:00
Зоря --
Верес --
7 листопада 19:30
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Вольфсбург – Зальцбург: де і о котрій дивитися матч Ліги чемпіонів

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор редакції Спорт
2 листопада, 11:22
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До найгіршої команди групи приїде лідер, який може забезпечити собі вихід до плей-офф Ліги чемпіонів.
Перший матч виграв Зальцбург
Перший матч виграв Зальцбург / Фото: REUTERS

2 листопада – день Ліги чемпіонів. У четвертому турі пройде вісім матчів: розклад та котирування всіх поєдинків. У групі G зійдуться Вольфсбург та Зальцбург.

Коли початок. Поєдинок пройде у німецькому місті Вольфсбург на стадіоні "Фольксваген Арена". Початок о 19:45.

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Де дивитись. Пряма трансляція на платформі "Мегого".

Хто фаворит. У букмекерських конторах невеликий фаворит протистояння – німецький клуб. Котирування на перемогу Вольфсбурга – 2.39, на нічию – 3.60, на перемогу Зальцбурга – 2.95.

Історія протистояння. За всю історію єврокубків команди зустрічалися лише одного разу. У минулому турі цієї ЛЧ Зальцбург виграв – 3:1.

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Турнірний розклад. Зальцбург вийде до 1/8 фіналу у разі перемоги над Вольфсбургом.

Груповий етап
Група G
Більше
Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
Зальцбург Зальцбург Зал
3
2
1
0
6
3
3
7
Забиті 6
Пропущені 3
Різниця 3
Результати останніх матчів: В В Н
2
Севілья Севілья Сев
3
0
3
0
2
2
0
3
Забиті 2
Пропущені 2
Різниця 0
Результати останніх матчів: Н Н Н
3
Лілль Лілль Ліл
3
0
2
1
1
2
-1
2
Забиті 1
Пропущені 2
Різниця -1
Результати останніх матчів: Н П Н
4
Вольфсбург Вольфсбург Вол
3
0
2
1
2
4
-2
2
Забиті 2
Пропущені 4
Різниця -2
Результати останніх матчів: П Н Н

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І
Г
О
1
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13
34:5
35
2
Шахтар
13
35:7
32
3
Зоря
13
30:16
26
4
Ворскла
13
21:10
25
5
Дніпро-1
13
20:14
25
6
Олександрія
13
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7
Верес
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12
10:14
13
11
Колос
12
7:18
11
12
Львів
13
9:20
10
13
Інгулець
12
9:22
9
14
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