Вольфсбург – Зальцбург: где и во сколько смотреть матч Лиги чемпионов

К худшей команде группы приедет лидер, который может обеспечить себе выход в плей-офф Лиги чемпионов

Первый матч выиграл Зальцбург / Фото: REUTERS

2 ноября – день Лиги чемпионов. В четвертом туре пройдет восемь матчей: расписание и котировки всех поединков. В группе G сойдутся Вольфсбург и Зальцбург.

Когда начало. Поединок пройдет в немецком городе Вольфсбург на стадионе "Фольксваген Арена". Начало в 19:45.

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Где смотреть. Прямая трансляция на платформе "Мегого".

Кто фаворит. В букмекерских конторах небольшой фаворит противостояния немецкий клуб. Котировки на победу Вольфсбурга – 2.39, на ничья – 3.60, на победу Зальцбурга – 2.95.

История противостояния. За всю историю еврокубков команды встречались лишь однажды. В прошлом туре этой ЛЧ Зальцбург выиграл – 3:1.

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Турнирные расклады. Зальцбург выйдет в 1/8 финала в случае победы над Вольфсбургом.