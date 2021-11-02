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2 листопада 19:45
Мальме --
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Динамо --
Барселона --
2 листопада 22:00
Баварія --
Бенфіка --
2 листопада 22:00
Вільярреал --
Янг Бойз --
2 листопада 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 листопада 22:00
Севілья --
Лілль --
2 листопада 22:00
Ювентус --
Зеніт --
3 листопада 19:45
Мілан --
Порту --
3 листопада 19:45
Реал --
Шахтар --
3 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
Брюгге --
3 листопада 22:00
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ПСЖ --
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Боруссія Д --
Аякс --
3 листопада 22:00
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Інтер --
5 листопада 19:30
Олександрія --
Металіст 1925 --
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Маріуполь --
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Динамо --
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Рух --
7 листопада 14:00
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Дніпро-1 --
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Вільярреал – Янг Бойз: хто покаже матч Ліги чемпіонів

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор редакції Спорт
2 листопада, 14:52
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Переможець Ліги Європи на своєму полі спробує наблизитись до плей-офф Ліги чемпіонів
Іспанці у гостях здобули впевнену перемогу
Іспанці у гостях здобули впевнену перемогу / Фото: REUTERS

Сьогодні розпочнеться четвертий тур групового етапу Ліги чемпіонів: розклад та котирування всіх поєдинків. У групі F зустрічаються іспанський Вільярреал та швейцарський Янг Бойз.

Дивіться також: Онлайн-трансляція матчу Динамо – Барселона

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Коли початок. Поєдинок пройде на стадіоні "Естадіо-де-ла-Кераміка". Початок о 22:00.

Де дивитись. Пряма трансляція на платформі "Мегого".

Хто переможець. У букмекерських конторах лідер протистояння чинний переможець Ліги Європи. Котирування на перемогу Вільярреалу – 1.41, на нічию – 5.20, на перемогу Янг Бойз – 7.30.

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Історія протистояння. За всю історію єврокубків команди зустрічалися лише одного разу. У минулому турі цієї ЛЧ Вільярреал виграв у гостях – 4:1.

Турнірний розклад. За підсумками четвертого туру у групі нічого визначитися не може.

Груповий етап
Група F
Більше
Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Ман
3
2
0
1
6
5
1
6
Забиті 6
Пропущені 5
Різниця 1
Результати останніх матчів: В В П
2
Аталанта Аталанта Ата
3
1
1
1
5
5
0
4
Забиті 5
Пропущені 5
Різниця 0
Результати останніх матчів: П В Н
3
Вільярреал Вільярреал Віл
3
1
1
1
7
5
2
4
Забиті 7
Пропущені 5
Різниця 2
Результати останніх матчів: В П Н
4
Янг Бойз Янг Бойз Янг
3
1
0
2
3
6
-3
3
Забиті 3
Пропущені 6
Різниця -3
Результати останніх матчів: П П В

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Команда
І
Г
О
1
Динамо
13
34:5
35
2
Шахтар
13
35:7
32
3
Зоря
13
30:16
26
4
Ворскла
13
21:10
25
5
Дніпро-1
13
20:14
25
6
Олександрія
13
12:10
20
7
Верес
13
12:12
19
8
Металіст 1925
13
16:20
19
9
Десна
13
15:21
18
10
Рух
12
10:14
13
11
Колос
12
7:18
11
12
Львів
13
9:20
10
13
Інгулець
12
9:22
9
14
Минай
12
8:18
8
15
Чорноморець
13
12:26
8
16
Маріуполь
13
15:32
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