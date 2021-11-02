Вільярреал – Янг Бойз: хто покаже матч Ліги чемпіонів

Переможець Ліги Європи на своєму полі спробує наблизитись до плей-офф Ліги чемпіонів

Іспанці у гостях здобули впевнену перемогу / Фото: REUTERS

Сьогодні розпочнеться четвертий тур групового етапу Ліги чемпіонів: розклад та котирування всіх поєдинків. У групі F зустрічаються іспанський Вільярреал та швейцарський Янг Бойз.

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Коли початок. Поєдинок пройде на стадіоні "Естадіо-де-ла-Кераміка". Початок о 22:00.

Де дивитись. Пряма трансляція на платформі "Мегого".

Хто переможець. У букмекерських конторах лідер протистояння чинний переможець Ліги Європи. Котирування на перемогу Вільярреалу – 1.41, на нічию – 5.20, на перемогу Янг Бойз – 7.30.

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Історія протистояння. За всю історію єврокубків команди зустрічалися лише одного разу. У минулому турі цієї ЛЧ Вільярреал виграв у гостях – 4:1.

Турнірний розклад. За підсумками четвертого туру у групі нічого визначитися не може.

