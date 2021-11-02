Вильярреал – Янг Бойз: кто покажет матч Лиги чемпионов

Победитель Лиги Европы на своем поле попытается приблизиться к плей-офф Лиги чемпионов

Испанцы в гостях добыли уверенную победу / Фото: REUTERS

Сегодня начнется четвертый тур группового этапа Лиги чемпионов: расписание и котировки всех поединков. В группе F встречаются испанский Вильярреал и швейцарский Янг Бойз.

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Когда начало. Поединок пройдет на стадионе "Эстадио-де-ла-Керамика". Начало в 22:00.

Где смотреть. Прямая трансляция на платформе "Мегого".

Кто фаворит. В букмекерских конторах фаворит противостояния действующий победитель Лиги Европы. Котировки на победу Вильярреала – 1.41, на ничью – 5.20, на победу Янг Бойз – 7.30.

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История противостояния. За всю историю еврокубков команды встречались лишь однажды. В прошлом туре этой ЛЧ Вильярреал выиграл в гостях – 4:1.

Турнирные расклады. По итогам четвертого тура в группе ничего решиться не может.

