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Ставка на легіонерів: Шахтар назвав склад на матч із Монако

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор редакції Спорт
17 серпня, 21:04
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Донецький клуб сьогодні зіграє матч кваліфікації Ліги чемпіонів проти Монако. З перших хвилин на поле у Шахтаря вийдуть дев'ять іноземців
Роздягальня "гірників" перед матчем
Роздягальня "гірників" перед матчем / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Менше години залишається до початку матчу кваліфікації Ліги чемпіонів між Монако і Шахтарем. Поєдинок в князівстві стартує о 22:00 за київським часом. Ми ведемо онлайн-трансляцію матчу Монако – Шахтар.

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Головний тренер "гірників" Роберто Де Дзербі назвав стартовий склад. Сьогодні будуть виконувати соло легіонери. З перших хвилин їх на поле буде дев'ять.

Шахтар: Трубін, Додо, Вітао, Марлон, Матвієнко, Майкон, Маркос Антоніо, Тете, Соломон, Педріньо, Траоре.

Монако: Маецкі, Сідібе, Маріпан, Бадьяшиль, Кайо Енріке, Фофана, Чуамені, Желсон Мартінш, Головін, Бен-Йеддер, Фолланд.

Раніше ми писали, де можна подивитися матч Монако – Шахтар в прямому ефірі.

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Історія зустрічей. Шахтар і Монако провели два очних матчі в далекому 1979 році. Тоді команди зустрілися в першому раунді Кубка УЄФА і обмінялися домашніми перемогами (2:1 в Донецьку і 2:0 в Монако). Далі пройшли монегаски.

Прогноз букмекерів. На їхню думку, фаворитом зустрічі є Монако. Коефіцієнт на тріумф команди Ковача становить 1.66. На нічию виставлений коефіцієнт 4.20, на перемогу гостей – 5.10. Більш того, букмекери не вірять, що донеччани пройдуть далі за підсумками двох поєдинків – 2.49 проти 1.58 на французів.

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І
Г
О
1
Десна
4
9:2
12
2
Динамо
3
8:1
9
3
Шахтар
4
8:3
9
4
Ворскла
4
9:4
8
5
Дніпро-1
4
8:5
7
6
Олександрія
4
4:3
7
7
Металіст 1925
4
5:6
6
8
Колос
3
2:1
5
9
Зоря
4
7:5
4
10
Минай
3
2:3
4
11
Рух
4
4:6
4
12
Чорноморець
4
5:11
3
13
Верес
4
2:7
2
14
Львів
4
3:9
2
15
Маріуполь
4
5:8
1
16
Інгулець
3
2:9
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