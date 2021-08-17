Ставка на легіонерів: Шахтар назвав склад на матч із Монако

Донецький клуб сьогодні зіграє матч кваліфікації Ліги чемпіонів проти Монако. З перших хвилин на поле у Шахтаря вийдуть дев'ять іноземців

Роздягальня "гірників" перед матчем / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Менше години залишається до початку матчу кваліфікації Ліги чемпіонів між Монако і Шахтарем. Поєдинок в князівстві стартує о 22:00 за київським часом. Ми ведемо онлайн-трансляцію матчу Монако – Шахтар.

Реклама

Головний тренер "гірників" Роберто Де Дзербі назвав стартовий склад. Сьогодні будуть виконувати соло легіонери. З перших хвилин їх на поле буде дев'ять.

Шахтар: Трубін, Додо, Вітао, Марлон, Матвієнко, Майкон, Маркос Антоніо, Тете, Соломон, Педріньо, Траоре.

Монако: Маецкі, Сідібе, Маріпан, Бадьяшиль, Кайо Енріке, Фофана, Чуамені, Желсон Мартінш, Головін, Бен-Йеддер, Фолланд.

Раніше ми писали, де можна подивитися матч Монако – Шахтар в прямому ефірі.

Реклама

Історія зустрічей. Шахтар і Монако провели два очних матчі в далекому 1979 році. Тоді команди зустрілися в першому раунді Кубка УЄФА і обмінялися домашніми перемогами (2:1 в Донецьку і 2:0 в Монако). Далі пройшли монегаски.

Прогноз букмекерів. На їхню думку, фаворитом зустрічі є Монако. Коефіцієнт на тріумф команди Ковача становить 1.66. На нічию виставлений коефіцієнт 4.20, на перемогу гостей – 5.10. Більш того, букмекери не вірять, що донеччани пройдуть далі за підсумками двох поєдинків – 2.49 проти 1.58 на французів.