17 серпня 22:00
Монако --
Шахтар --
19 серпня 22:00
Рапід Відень --
Зоря --
18 серпня 19:30
Інгулець --
Динамо --
20 серпня 19:30
Ворскла --
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Верес --
Минай --
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Чорноморець --
Шахтар --
21 серпня 19:30
Дніпро-1 --
Рух --
22 серпня 17:00
Маріуполь --
Зоря --
22 серпня 19:30
Колос --
Олександрія --
22 серпня 21:30
Динамо --
Десна --
23 серпня 19:30
Львів --
Інгулець --
27 серпня 19:30
Чорноморець --
Олександрія --
28 серпня 14:00
Інгулець --
Маріуполь --
28 серпня 17:00
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Монако – Шахтар: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

Анатолій Дерека Анатолій Дерека редактор розділу Гра
17 серпня, 09:15
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Команда Роберто Де Дзербі зіграє свій перший матч проти французів в раунді плей-офф головного турніру Європи
Монако та Шахтар посперечаються за путівку в груповий раунд Ліги чемпіонів
Монако та Шахтар посперечаються за путівку в груповий раунд Ліги чемпіонів / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

У вівторок відбудеться перший матч раунду плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів. У Монако донецький Шахтар зіграє проти місцевої однойменної команди. Гра відбудеться на стадіоні "Луї II". Початок поєдинку о 22:00.

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Ми ведемо онлайн-трансляцію з оперативними коментарями, яскравими фото і відео найкращих моментів зустрічі.

ОНЛАЙН МАТЧУ МОНАКО – ШАХТАР

Донецька команда успішно стартувала в новому розіграші Ліги чемпіонів. Команда Роберто Де Дзербі двічі здолала Генк в 3 раунді кваліфікації з однаковим рахунком (2:1). Тепер же до виходу в групу залишився один крок.

Суперник в раунді плей-офф випав непростий. Монако став бронзовим призером Ліги 1 в минулому сезоні, а в нинішньому вже встиг впевнено пройти у кваліфікації Спарту (2:0 і 3:1).

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Влітку команда Ніко Ковача не сильно змінилася. Із втрат можна відзначити хіба що відхід Балло-Туре в Мілан, а з трансферів на вхід виділяється купівля гравця збірної Нідерландів Мирона Боаду, а також оренда кіпера Баварії Александера Нюбеля.

Монегаски вже встигли відіграти два тури в новому сезоні чемпіонату Франції. Вийшло не дуже вдало. Після домашньої нічиї з Нантом (1:1) підопічні Ковача поступилися на виїзді Лорьяну (0:1).

Склад Шахтаря на матч проти Монако:

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Історія зустрічей. Шахтар і Монако провели два очних матчі в далекому 1979 році. Тоді команди зустрілися в 1 раунді Кубка УЄФА та обмінялися домашніми перемогами (2:1 в Донецьку і 2:0 в Монако). Далі пройшли монегаски.

Де дивитись. Поєдинок в прямому ефірі покаже канал MEGOGO Футбол 1. Старт прямої трансляції – о 20:25.

Прогноз букмекерів. На їхню думку, фаворитом зустрічі є Монако. Коефіцієнт на тріумф команди Ковача становить 1.66. На нічию виставлений коефіцієнт 4.20, на перемогу гостей – 5.10. Більш того, букмекери не вірять, що донеччани пройдуть далі за підсумками двох поєдинків – 2.49 проти 1.58 на французів.

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І
Г
О
1
Десна
4
9:2
12
2
Динамо
3
8:1
9
3
Шахтар
4
8:3
9
4
Ворскла
4
9:4
8
5
Дніпро-1
4
8:5
7
6
Олександрія
4
4:3
7
7
Металіст 1925
4
5:6
6
8
Колос
3
2:1
5
9
Зоря
4
7:5
4
10
Минай
3
2:3
4
11
Рух
4
4:6
4
12
Чорноморець
4
5:11
3
13
Верес
4
2:7
2
14
Львів
4
3:9
2
15
Маріуполь
4
5:8
1
16
Інгулець
3
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