Монако – Шахтар: де і коли дивитися матч Ліги чемпіонів

Донеччани зіграють з бронзовим призером чемпіонату Франції на легендарному стадіоні "Луї II"

Роберто Де Дзербі та Ніко Ковач оскаржать путівку в груповий раунд Ліги чемпіонів / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар", ФК Монако

Сьогодні Шахтар зіграє перший матч в Лізі чемпіонів. Суперником донецької команди в раунді плей-офф кваліфікації стане французький Монако.

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Поєдинок пройде в Монако на стадіоні "Луї II". Початок – о 22:00 за київським часом. Також поєдинок буде показаний в прямому ефірі в інтернеті.

Де дивитися матч Монако – Шахтар? У прямій трансляції гра буде показана на каналі MEGOGO Футбол 1 (по підписці). також онлайн-трансляція матчу Монако – Шахтар пройде у нас на сайті.

Донецька команда успішно стартувала в новому розіграші Ліги чемпіонів. Команда Роберто Де Дзербі двічі здолала Генк в 3 раунді кваліфікації з однаковим рахунком (2:1). Тепер же до виходу в групу залишився один крок.

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Суперник в раунді плей-офф випав непростий. Монако став бронзовим призером Ліги 1 в минулому сезоні, а в нинішньому вже встиг впевнено пройти у кваліфікації Спарту (2:0 і 3:1).

Влітку команда Ніко Ковача не сильно змінилася. Із втрат можна відзначити хіба що відхід Балло-Туре в Мілан, а з трансферів на вхід виділяється купівля гравця збірної Нідерландів Мирона Боаду, а також оренда кіпера Баварії Александера Нюбеля.

Монегаски вже встигли відіграти два тури в новому сезоні чемпіонату Франції. Вийшло не дуже вдало. Після домашньої нічиї з Нантом (1:1) підопічні Ковача поступилися на виїзді Лорьяну (0:1).

Склад Шахтаря на матч проти Монако:

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Історія зустрічей. Шахтар і Монако провели два очних матчі в далекому 1979 році. Тоді команди зустрілися в 1 раунді Кубка УЄФА та обмінялися домашніми перемогами (2:1 в Донецьку і 2:0 в Монако). Далі пройшли монегаски.

Прогноз букмекерів. На їхню думку, фаворитом зустрічі є Монако. Коефіцієнт на тріумф команди Ковача становить 1.66. На нічию виставлений коефіцієнт 4.20, на перемогу гостей – 5.10. Більш того, букмекери не вірять, що донеччани пройдуть далі за підсумками двох поєдинків – 2.49 проти 1.58 на французів.