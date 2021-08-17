Ставка на легионеров: Шахтер назвал состав на матч с Монако

Донецкий клуб сегодня сыграет матч квалификации Лиги чемпионов против Монако. С первых минут на поле у Шахтера выйдут девять иностранцев

Раздевалка "горняков" перед матчем / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Меньше часа остается до начала матча квалификации Лиги чемпионов между Монако и Шахтером. Поединок в княжестве стартует в 22:00 по киевскому времени. Мы ведем онлайн-трансляцию матча Монако – Шахтер.

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Главный тренер "горняков" Роберто Де Дзерби назвал стартовый состав. Сегодня будут солировать легионеры. С первых минут их на поле будет девять человек.

Шахтер: Трубин, Додо, Витао, Марлон, Матвиенко, Майкон, Маркос Антонио, Тете, Соломон, Педриньо, Траоре.

Монако: Маецки, Сидибе, Марипан, Бадьяшиль, Кайо Энрике, Фофана, Чуамени, Желсон Мартинш, Головин, Бен-Йеддер, Фолланд.

Ранее мы писали, где можно посмотреть матч Монако – Шахтер в прямом эфире.

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История встреч. Шахтер и Монако провели два очных матча в далеком 1979 году. Тогда команды встретились в первом раунде Кубка УЕФА и обменялись домашними победами (2:1 в Донецке и 2:0 в Монако). Дальше прошли монегаски.

Прогноз букмекеров. По их мнению, фаворитом встречи является Монако. Коэффициент на триумф команды Ковача составляет 1.66. На ничью выставлен коэффициент 4.20, на победу гостей – 5.10. Более того, букмекеры не верят, что дончане пройдут дальше по итогам двух поединков – 2.49 против 1.58 на французов.