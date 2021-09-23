22 вересня 21:00
Шахтар 3
Динамо 0
24 вересня 19:30
Колос --
Ворскла --
25 вересня 14:00
Олександрія --
Маріуполь --
25 вересня 17:00
Шахтар --
Верес --
25 вересня 19:30
Рух --
Динамо --
26 вересня 14:00
Минай --
Львів --
26 вересня 17:00
Дніпро-1 --
Зоря --
26 вересня 19:30
Десна --
Металіст 1925 --
27 вересня 19:30
Чорноморець --
Інгулець --
2 жовтня 00:00
Динамо --
Шахтар --
2 жовтня 00:00
Зоря --
Десна --
2 жовтня 00:00
Колос --
Чорноморець --
2 жовтня 00:00
Ворскла --
Інгулець --
2 жовтня 00:00
Львів --
Дніпро-1 --
2 жовтня 00:00
Верес --
Олександрія --
2 жовтня 00:00
Маріуполь --
Рух --
2 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Минай --
22 вересня 21:00
Шахтар --
Динамо --
28 вересня 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 вересня 19:45
Шахтар --
Інтер --
28 вересня 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сіті --
28 вересня 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 вересня 22:00
Порту --
Ліверпуль --
28 вересня 22:00
Мілан --
Атлетіко --
28 вересня 22:00
Боруссія Д --
Спортинг --
28 вересня 22:00
Реал --
Шериф --
29 вересня 19:45
Аталанта --
Янг Бойз --
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Зеніт --
Мальме --
29 вересня 22:00
Баварія --
Динамо --
29 вересня 22:00
Бенфіка --
Барселона --
29 вересня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Вільярреал --
29 вересня 22:00
Вольфсбург --
Севілья --
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Зальцбург --
Лілль --
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Шахтар зіграє з Інтером за обмеженої місткості трибун

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакції Спорт
23 вересня, 16:08
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Місткість НСК "Олімпійський" на матчі Ліги чемпіонів між "гірниками" і чемпіонами Італії 28 вересня обмежать у зв'язку з карантином
Шахтар vs Інтер - 28 вересня
Шахтар vs Інтер - 28 вересня / Фото: Instagram

У зв'язку з переходом Києва до жовтої карантинної зони, кількість квитків, що продаються на матч Шахтаря з Інтером, буде обмежена 50 відсотками місткості НСК "Олімпійський".

Про це Шахтар повідомив у себе в Instagram.

Матч другого туру Ліги чемпіонів Шахтар – Інтер відбудеться в Києві 28 вересня.

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Шахтар vs Інтер
Шахтар vs Інтер / Фото: Reuters

Судячи з усього, аналогічні обмеження поширяться і на матч 10-го туру УПЛ Динамо – Шахтар, який відбудеться в Києві на НСК "Олімпійський" 3 жовтня.

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Нагадаємо, Шахтарю вкрай важливо набрати очки в майбутньому матчі з Інтером з урахуванням того, що в першому турі Ліги чемпіонів "гірники" сенсаційно програли в Тирасполі Шерифу 0:2.

Груповий етап
Група D
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Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
Шериф Шериф Шер
1
1
0
0
2
0
2
3
Забиті 2
Пропущені 0
Різниця 2
Результати останніх матчів: В
2
Реал Реал Реа
1
1
0
0
1
0
1
3
Забиті 1
Пропущені 0
Різниця 1
Результати останніх матчів: В
3
Інтер Інтер Інт
1
0
0
1
0
1
-1
0
Забиті 0
Пропущені 1
Різниця -1
Результати останніх матчів: П
4
Шахтар Шахтар Шах
1
0
0
1
0
2
-2
0
Забиті 0
Пропущені 2
Різниця -2
Результати останніх матчів: П

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19:45

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5,30

4,48

1,65

Баварія

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Динамо

1,11

12

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Команда
І
Г
О
1
Динамо
8
23:2
22
2
Шахтар
8
19:4
19
3
Десна
8
12:12
16
4
Дніпро-1
8
13:8
16
5
Ворскла
8
15:7
15
6
Олександрія
8
8:6
14
7
Зоря
8
16:9
14
8
Верес
8
8:8
11
9
Рух
8
6:10
8
10
Колос
7
5:12
8
11
Інгулець
8
8:14
7
12
Металіст 1925
8
6:12
7
13
Минай
7
5:9
6
14
Чорноморець
8
9:21
5
15
Маріуполь
8
11:21
4
16
Львів
8
4:13
3
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