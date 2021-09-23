Шахтар зіграє з Інтером за обмеженої місткості трибун

Місткість НСК "Олімпійський" на матчі Ліги чемпіонів між "гірниками" і чемпіонами Італії 28 вересня обмежать у зв'язку з карантином

Шахтар vs Інтер - 28 вересня / Фото: Instagram

У зв'язку з переходом Києва до жовтої карантинної зони, кількість квитків, що продаються на матч Шахтаря з Інтером, буде обмежена 50 відсотками місткості НСК "Олімпійський".

Про це Шахтар повідомив у себе в Instagram.

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Матч другого туру Ліги чемпіонів Шахтар – Інтер відбудеться в Києві 28 вересня.

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Шахтар vs Інтер / Фото: Reuters

Судячи з усього, аналогічні обмеження поширяться і на матч 10-го туру УПЛ Динамо – Шахтар, який відбудеться в Києві на НСК "Олімпійський" 3 жовтня.

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Нагадаємо, Шахтарю вкрай важливо набрати очки в майбутньому матчі з Інтером з урахуванням того, що в першому турі Ліги чемпіонів "гірники" сенсаційно програли в Тирасполі Шерифу 0:2.