І таке буває: Шахтар програв Шерифу в Лізі чемпіонів

Перший у своїй історії матч Ліги чемпіонів Шериф виграв. Тираспольський клуб на своєму полі забив два голи донецькому Шахтарю

Так Траоре відкрив рахунок / Фото: REUTERS

Сьогодні другий український клуб стартував у Лізі чемпіонів. Донецький Шахтар поїхав до Молдови екзаменувати дебютанта турніру Шериф. Ми вели онлайн-трансляцію матчу Шериф – Шахтар.

Шериф став головною сенсацією Ліги чемпіонів, пробившись в основну сітку крізь чотири відбіркових раунди. По дорозі тираспільці залишили за бортом турніру такі грізні команди, як Црвена Звезда і загребське Динамо.

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А якщо до цього додати, що головний тренер Шерифа – українець Юрій Вернидуб, який багато разів грав проти Шахтаря в чемпіонаті України. Загалом, легкої прогулянки не очікував ніхто.

Матч почався в невисокому темпі. "Гірники" контролювали м'яч, але без загроз воротам господарів поля.

А Шериф вичавив максимум з першої ж своєї контратаки. Після навісу зліва Адама Траоре красивим ударом пробив П'ятова.

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Сказати, що гра донецького клубу сильно змінилася після пропущеного гола не можна. Все той же контроль, фактично без небезпечних моментів.

Хіба що варто відзначити хороший удар Лассіне Траоре під поперечину, але тоді відмінно зіграв голкіпер господарів.

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Другий тайм "гірники" почали цікавіше і змусили Атанасіадіса попрацювати в воротах. Особливо небезпечно пробивав Марлос, але голкіпер виручив. Потім Педріньо здорово пробив з-за штрафного.

А далі спрацювало старе як світ футбольне правило. Забив Шериф. Знову контратака, навіс зліва і Янсане метрів з семи головою увігнав м'яч у сітку воріт.

До кінця зустрічі рахунок так і не змінився.

Шериф – Шахтар – 2:0

Голи: Траоре (16), Янсане (62)

"Гірники" були фаворитами зустрічі, але поступилися. І таке буває в футболі. Далеко ходити не будемо. Вчора Янг Бойз обіграв Манчестер Юнайтед з Кріштіану Роналду.

Свій наступний матч команда Де Дзербі проведе в Києві 28 вересня проти Інтера. В іншому матчі групи D Реал зіграє проти Шерифа.