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2 октября 00:00
Ворскла --
Ингулец --
2 октября 00:00
Львов --
Днепр-1 --
2 октября 00:00
Верес --
Александрия --
2 октября 00:00
Мариуполь --
Рух --
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Шахтер сыграет с Интером при ограниченной вместимости трибун

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакции Спорт
23 сентября, 16:08
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Вместимость НСК "Олимпийский" на матче Лиги чемпионов между "горняками" и чемпионами Италии 28 сентября ограничат в связи с карантином
Шахтер vs Интер - 28 сентября
Шахтер vs Интер - 28 сентября / Фото: Instagram

В связи с переходом Киева в желтую карантинную зону, количество продаваемых билетов на матч Шахтера с Интером будет ограничено 50 процентами вместимости НСК "Олимпийский".

Об этом Шахтер сообщил у себя в Instagram.

Матч второго тура Лиги чемпионов Шахтер – Интер состоится в Киеве 28 сентября.

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Шахтер vs Интер
Шахтер vs Интер / Фото: Reuters

Судя по всему, аналогичные ограничения распространятся и на матч 10-го тура УПЛ Динамо – Шахтер, который состоится в Киеве на НСК "Олимпийский" 3 октября.

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Напомним, Шахтеру крайне важно набрать очки в предстоящем матче с Интером с учетом того, что в первом туре Лиги чемпионов "горняки" сенсационно проиграли в Тирасполе Шерифу 0:2.

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Разница 1
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3
Интер Интер Инт
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0
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0
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0
Забитые 0
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О
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8
23:2
22
2
Шахтер
8
19:4
19
3
Десна
8
12:12
16
4
Днепр-1
8
13:8
16
5
Ворскла
8
15:7
15
6
Александрия
8
8:6
14
7
Заря
8
16:9
14
8
Верес
8
8:8
11
9
Рух
8
6:10
8
10
Колос
7
5:12
8
11
Ингулец
8
8:14
7
12
Металлист 1925
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13
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