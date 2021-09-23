Шахтер сыграет с Интером при ограниченной вместимости трибун

Вместимость НСК "Олимпийский" на матче Лиги чемпионов между "горняками" и чемпионами Италии 28 сентября ограничат в связи с карантином

Шахтер vs Интер - 28 сентября / Фото: Instagram

В связи с переходом Киева в желтую карантинную зону, количество продаваемых билетов на матч Шахтера с Интером будет ограничено 50 процентами вместимости НСК "Олимпийский".

Об этом Шахтер сообщил у себя в Instagram.

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Матч второго тура Лиги чемпионов Шахтер – Интер состоится в Киеве 28 сентября.

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Шахтер vs Интер / Фото: Reuters

Судя по всему, аналогичные ограничения распространятся и на матч 10-го тура УПЛ Динамо – Шахтер, который состоится в Киеве на НСК "Олимпийский" 3 октября.

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Напомним, Шахтеру крайне важно набрать очки в предстоящем матче с Интером с учетом того, что в первом туре Лиги чемпионов "горняки" сенсационно проиграли в Тирасполе Шерифу 0:2.