Шахтар отримав суперника у плей-оф Ліги чемпіонів. Але потрібно ще пройти Генк

Сьогодні віце-чемпіон України донецький Шахтар відправився на перший матч 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів проти бельгійського Генка. А тим часом жеребкування визначило потенційного суперника "гірників" у плей-оф ЛЧ.
Читайте також: На кого рівняється Де Дзербі? Тренер Шахтаря назвав кращих тренерів світу
Переможець пари Шахтар – Генк в раунді плей-оф Ліги чемпіонів зустрінеться з найсильнішим у парі чеської Спарти і Монако з однойменного князівства.
Всі результати жеребкування. Плей-оф раунд ЛЧ
Шлях чемпіонів
Зальцбург – Брондбю
Клуж/Янг Бойз – Ференцварош/Славія Прага
Мальме/Рейнджерс – Олімпіакос/Лудогорец
Црвена Звезда/Шериф – Динамо Загреб/Легія Варшава
Шлях представників ліг
Монако/Спарта – Генк/Шахтар
Спартак/Бенфіка – ПСВ/Мітьюлланн
Матчі стадії плей-оф Ліги чемпіонів пройдуть 17/18 і 24/25 серпня.
Матчі третього кваліфай-раунду ЛЧ за участю Шахтаря відбудуться 3 та 10 серпня. Першу гру "гірники" проведуть у гостях, на поле Генка, матчі у відповідь – вдома, в Україні.
Правило виїзного гола вже не діє. Якщо Шахтар за сумою двох зустрічей пройде в четвертий, заключний, раунд кваліфікації Ліги чемпіонів, то буде сіяним і там. Якщо "гірники" у третьому кваліфай-раунді ЛЧ програють, то відразу потраплять до групового етапу Ліги Європи.
Нагадаємо, що перед початком нинішнього сезону Луїша Каштру на посаді головного тренера Шахтаря змінив екснаставник Сассуоло – італієць Роберто Де Дзербі.