Шахтар отримав суперника у плей-оф Ліги чемпіонів. Але потрібно ще пройти Генк

2 серпня в штаб-квартирі УЄФА в Ньоні відбулося жеребкування плей-оф раунду турніру. Його провів генеральний секретар організації Джорджо Маркетті

Шахтар може незабаром зіграти проти Спарти або Монако / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Сьогодні віце-чемпіон України донецький Шахтар відправився на перший матч 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів проти бельгійського Генка. А тим часом жеребкування визначило потенційного суперника "гірників" у плей-оф ЛЧ.

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Переможець пари Шахтар – Генк в раунді плей-оф Ліги чемпіонів зустрінеться з найсильнішим у парі чеської Спарти і Монако з однойменного князівства.

Всі результати жеребкування. Плей-оф раунд ЛЧ

Шлях чемпіонів

Зальцбург – Брондбю

Клуж/Янг Бойз – Ференцварош/Славія Прага

Мальме/Рейнджерс – Олімпіакос/Лудогорец

Црвена Звезда/Шериф – Динамо Загреб/Легія Варшава

Шлях представників ліг

Монако/Спарта – Генк/Шахтар

Спартак/Бенфіка – ПСВ/Мітьюлланн

Матчі стадії плей-оф Ліги чемпіонів пройдуть 17/18 і 24/25 серпня.

Матчі третього кваліфай-раунду ЛЧ за участю Шахтаря відбудуться 3 та 10 серпня. Першу гру "гірники" проведуть у гостях, на поле Генка, матчі у відповідь – вдома, в Україні.

Правило виїзного гола вже не діє. Якщо Шахтар за сумою двох зустрічей пройде в четвертий, заключний, раунд кваліфікації Ліги чемпіонів, то буде сіяним і там. Якщо "гірники" у третьому кваліфай-раунді ЛЧ програють, то відразу потраплять до групового етапу Ліги Європи.

Нагадаємо, що перед початком нинішнього сезону Луїша Каштру на посаді головного тренера Шахтаря змінив екснаставник Сассуоло – італієць Роберто Де Дзербі.