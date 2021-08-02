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Шахтер получил соперника по плей-офф Лиги чемпионов. Но нужно еще пройти Генк

Елена Павлова Елена Павлова
2 августа, 14:22
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2 августа в штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоялась жеребьевка плей-офф раунда турнира. Ее провел генеральный секретарь организации Джорджо Маркетти
Шахтер может вскоре сыграть против Спарты или Монако
Шахтер может вскоре сыграть против Спарты или Монако / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Сегодня вице-чемпион Украины донецкий Шахтер отправился на первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против бельгийского Генка. А тем временем жеребьевка определила потенциального соперника "горняков" в плей-офф ЛЧ.

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Победитель пары Шахтер – Генк в раунде плей-офф Лиги чемпионов встретится с сильнейшим в паре чешской Спарты и Монако из одноименного княжества.

Все результаты жеребьевки. Плей-офф раунд ЛЧ

Путь чемпионов
Зальцбург – Брондбю
Клуж/Янг Бойз – Ференцварош/Славия Прага
Мальме/Рейнджерс – Олимпиакос/Лудогорец
Црвена Звезда/Шериф – Динамо Загреб/Легия Варшава

Путь представителей лиг
Монако/Спарта – Генк/Шахтер
Спартак/Бенфика – ПСВ/Митьюлланн

Матчи стадии плей-офф Лиги чемпионов пройдут 17/18 и 24/25 августа.

Матчи третьего квалифай-раунда ЛЧ с участием Шахтера состоятся 3 и 10 августа. Первую игру "горняки" проведут в гостях, на поле Генка, ответную – дома, в Украине.

Правило выездного гола уже не действует. Если Шахтер по сумме двух встреч пройдет в четвертый, заключительный, раунд квалификации Лиги чемпионов, то будет сеяным и там. Если "горняки" в третьем квалифай-раунде ЛЧ проиграют, то сразу попадут в групповой этап Лиги Европы.

Напомним, перед началом нынешнего сезона Луиша Каштру на посту главного тренера Шахтера сменил экс-наставник Сассуоло – итальянец Роберто Де Дзерби.

Новый главный тренер Шахтера Роберто Де Дзерби
Новый главный тренер Шахтера Роберто Де Дзерби / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

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