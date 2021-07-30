На кого равняется Де Дзерби? Тренер Шахтера назвал лучших тренеров мира

Наставник донецкого Шахтера в эксклюзивном программе "Другой взгляд" в приложении Shakhtar Club рассказал о своем становлении в качестве тренера

Де Дзерби проходил стажировку у Марсело Бьелсы и Пепа Гвардиолы / Фото: Getty Images, Официальный сайт ФК "Шахтер"

Наставник "горняков" Роберто Де Дзерби удачно начал свою карьеру в Украине. В матче 1-го тура УПЛ Шахтер одолел Ингулец на своем поле.

В эксклюзивном интервью программе "Другой взгляд" в приложении Shakhtar Club Де Дзерби рассказал о том, как решил стать тренером, а также вспомнил о стажировке у известных топ-наставников.

- Как и когда вы поняли, что хотите стать тренером?

- Во время последних месяцев в Клуже я понял это. Сезон 2010/2011, это были последние мои месяцы как футболиста. Мои ноги не работали так, как мои мозги. Я не хотел, чтобы кто-нибудь сказал "Роберто, лучше прекрати карьеру". Я всегда думал, что сам решу, когда начать и когда надо остановиться.

Даже для футболиста этот момент очень сложный и деликатный. И в тот момент я начал думать как тренер. Я начал интересоваться тактикой, развитием игры, футболистами, но уже с точки зрения тренера. Сначала у меня были очень-очень яркие идеи. Когда я закончил карьеру футболиста, я уже знал, что мой будущий путь – это именно карьера тренера

Тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола / Фото: Reuters

- Хосеп Гвардиола и Марсело Бьелса – два тренера, у которых вы бывали на стажировке. Назовите три главных урока, которые вы у них подчеркнули.

- Я считаю их лучшими тренерами в мире, но они, конечно же, разные, тактические идеи разные. У них есть и общее – это страсть к футболу и желание доминировать в игре с самого начала, и особенно – выбрать хорошую тактику на матч.

Бьелса точно передал мне одно качество. Он хочет через футбольную науку передать футболистам свои идеи, особенно через свою методологию работы. Можно сказать, что Гвардиола более гениальный, больше фантазер, особенно в плане тактики, но конечно, у них есть много общего.

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- Посещали ли вы тренерские курсы в Коверчано? Если да, то кто из известных игроков ходил на них вместе с вами?

- Я прошел два курса в Коверчано и я понял, в чем отличие, когда ты футболист и когда потом начинаешь тренерскую карьеру. Бернардо Корради тоже ходил со мной на курсы, бывший футболист Лацио Дзаури – тоже, Хюбнер – бывший футболист Брешии, и многие другие.

- Расскажите о своем тренерском штабе. Как он укомплектован, кто эти люди?

- Когда спрашивают о штабе, я всегда отвечаю, что когда выбирал, я рассматривал их как профессионалов, но в то же время и как людей. И это очень сложно – найти людей с необходимыми и человеческими, и профессиональными качествами на достаточном уровне.

Это риск – взять в штаб своего друга, но он ничего не знает о футболе. Или же наоборот – взять человека, очень хорошего профессионала в футболе, но потом сам человек окажется "не очень". И поэтому, когда я выбираю людей для своего штаба, я должен быть на 100% уверенным в них и доверять им полностью.

- Давиде Поссанцини следует за вами уже давно, вы вместе играли в Брешии. В чем ценность таких коллег для вас?

- Давиде для меня – это как моя душа, потому что все, что я делаю как тренер, он прекрасно знает и понимает мои мысли. Он очень хороший человек, идеальный ассистент и профессионал. У нас разный характер и поэтому мы подходим друг другу идеально.

- Часто в вашем тренерском штабе появляются новички?

- Только когда нужно.