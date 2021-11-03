Реал – Шахтар: стартові склади на матч Ліги чемпіонів

Головні тренери Реала та Шахтаря опублікували стартові склади команд на матч четвертого туру групового етапу Ліги чемпіонів

Шахтар зіграє з Реалом в помаранчевих футболках / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Матч відбудеться сьогодні на "Сантьяго Бернабеу", початок о 19:45. Дивитись Реал – Шахтар можна на нашому сайті.

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Реал: Куртуа, Карвахаль, Мілітао, Алаба, Менді, Кроос, Каземіро, Модріч, Васкес, Бензема, Вінісіус.

Запасні: Лунін, Фуїдіас, Вальєхо, Начо, Азар, Асенсіо, Марсело, Йовіч, Іско, Камавінга, Бланко, Гутьєррес.

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Шахтар: Трубін, Додо, Марлон, Матвієнко, Ісмаїлі, Степаненко, Майкон, Алан Патрік, Мудрік, Тете, Фернандо.

Запасні: Пятов, Вітао, Кривцов, Маркос Антоніо, Дентіньо, Марлос, Бондаренко, Судаков, Соломон, Конопля, Корнієнко, Сікан.

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Після трьох турів у Реала шість очок і другий рядок у турнірній таблиці групи D. Шахтар має всього один бал і розташовується на четвертому рядку. У попередньому матчі у Києві Шахтар програв Реалу з рахунком 0:5 .