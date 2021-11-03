3 листопада 19:45
Мілан --
Порту --
3 листопада 19:45
Реал --
Шахтар --
3 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
Брюгге --
3 листопада 22:00
Лейпциг --
ПСЖ --
3 листопада 22:00
Ліверпуль --
Атлетіко --
3 листопада 22:00
Спортинг --
Бешикташ --
3 листопада 22:00
Боруссія Д --
Аякс --
3 листопада 22:00
Шериф --
Інтер --
5 листопада 19:30
Олександрія --
Металіст 1925 --
6 листопада 14:00
Минай --
Маріуполь --
6 листопада 17:00
Динамо --
Ворскла --
6 листопада 19:30
Чорноморець --
Рух --
7 листопада 14:00
Інгулець --
Дніпро-1 --
7 листопада 17:00
Колос --
Шахтар --
7 листопада 17:00
Зоря --
Верес --
7 листопада 19:30
Львів --
Десна --
4 листопада 19:45
Зоря --
ЦСКА Софія --
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Реал – Шахтар: стартові склади на матч Ліги чемпіонів

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт
3 листопада, 18:58
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Головні тренери Реала та Шахтаря опублікували стартові склади команд на матч четвертого туру групового етапу Ліги чемпіонів
Шахтар зіграє з Реалом в помаранчевих футболках
Шахтар зіграє з Реалом в помаранчевих футболках / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Матч відбудеться сьогодні на "Сантьяго Бернабеу", початок о 19:45. Дивитись Реал – Шахтар можна на нашому сайті.

Читайте також: Реал – Шахтар: де дивитись матч

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Реал: Куртуа, Карвахаль, Мілітао, Алаба, Менді, Кроос, Каземіро, Модріч, Васкес, Бензема, Вінісіус.

Запасні: Лунін, Фуїдіас, Вальєхо, Начо, Азар, Асенсіо, Марсело, Йовіч, Іско, Камавінга, Бланко, Гутьєррес.

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Шахтар: Трубін, Додо, Марлон, Матвієнко, Ісмаїлі, Степаненко, Майкон, Алан Патрік, Мудрік, Тете, Фернандо.

Запасні: Пятов, Вітао, Кривцов, Маркос Антоніо, Дентіньо, Марлос, Бондаренко, Судаков, Соломон, Конопля, Корнієнко, Сікан.

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Після трьох турів у Реала шість очок і другий рядок у турнірній таблиці групи D. Шахтар має всього один бал і розташовується на четвертому рядку. У попередньому матчі у Києві Шахтар програв Реалу з рахунком 0:5 .

Груповий етап
Група D
Більше
Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
Шериф Шериф Шер
3
2
0
1
5
4
1
6
Забиті 5
Пропущені 4
Різниця 1
Результати останніх матчів: П В В
2
Реал Реал Реа
3
2
0
1
7
2
5
6
Забиті 7
Пропущені 2
Різниця 5
Результати останніх матчів: В П В
3
Інтер Інтер Інт
3
1
1
1
3
2
1
4
Забиті 3
Пропущені 2
Різниця 1
Результати останніх матчів: В Н П
4
Шахтар Шахтар Шах
3
0
1
2
0
7
-7
1
Забиті 0
Пропущені 7
Різниця -7
Результати останніх матчів: П Н П

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Завтра

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2.09

3.52

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Команда
І
Г
О
1
Динамо
13
34:5
35
2
Шахтар
13
35:7
32
3
Зоря
13
30:16
26
4
Ворскла
13
21:10
25
5
Дніпро-1
13
20:14
25
6
Олександрія
13
12:10
20
7
Верес
13
12:12
19
8
Металіст 1925
13
16:20
19
9
Десна
13
15:21
18
10
Рух
12
10:14
13
11
Колос
12
7:18
11
12
Львів
13
9:20
10
13
Інгулець
12
9:22
9
14
Минай
12
8:18
8
15
Чорноморець
13
12:26
8
16
Маріуполь
13
15:32
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