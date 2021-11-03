Реал – Шахтар: о котрій і де дивитись матч Ліги чемпіонів

Поєдинок четвертого туру групового раунду ЛЧ між Реалом та Шахтарем відбудеться у середу, 3 листопада. Початок – о 19:45 за київським часом. До вашої уваги – список трансляторів гри

Реал vs Шахтар / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Дні українсько-іспанського футбольного протистояння тривають. Сьогодні Шахтар гостює в Мадриді у Реала. Початок зустрічі – о 19:45. Онлайн Реал – Шахтар доступний на нашому сайті.

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СТАНОВИЩЕ У ГРУПІ

Карти лідерам групи D сплутав Шериф, обігравши вдома Шахтар і на виїзді Реал. Молдовська команда сенсаційно лідирує в цьому квартеті після трьох турів, ділячи перший рядок з мадридцями. Шахтар з нулем голів та одним очком – на останній сходинці.

Проте Шахтар зберігає шанси на євровесну. Але для цього сьогодні дуже бажано обіграти Реал на його полі.

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Календар матчі групи D

3 листопада

19:45 Реал – Шахтар

22:00 Шериф – Інтер

24 листопада

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Інтер – Шахтар

Шериф – Реал

7 грудня

Шахтар – Шериф

Реал – Інтер

ПРОГНОЗ НА МАТЧ

Великим фаворитом сьогоднішнього матчу на Сантьяго Бернабеу аналітики букмекерських контор називають Реал. На його перемогу встановлено коефіцієнт 1.26, на нічию – 6.90, на перемогу Шахтаря – 10.50. Виходячи з цих котирувань, ймовірність підсумків така:

виграш Реала – 77%

нічия – 14%

виграш Шахтаря – 9%

найімовірніший рахунок – 2:0

ПОРІВНЯННЯ СКЛАДІВ

Сумарну вартість складів Transfermarkt оцінює у 940 мільйонів євро. При цьому один гравець Реала в середньому в чотири з половиною рази дорожчий (28 млн євро) за одного футболіста Шахтаря (6,34 млн євро).

Реал vs Шахтар / Фото: Reuters

ОСОБИСТІ ЗУСТРІЧІ

Шахтар та Реал зустрічалися п'ять разів. Дві перемоги в активі "гірників" та три – у Королівського клубу.

Дивіться, як Шахтар обіграв Реал у Мадриді 3:2 рік тому

Дивіться, як Реал обіграв Шахтар 5:0 у Києві у жовтні