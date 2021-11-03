4 листопада 19:45
Зоря --
ЦСКА Софія --
3 листопада 19:45
Мілан --
Порту --
3 листопада 19:45
Реал --
Шахтар --
3 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
Брюгге --
3 листопада 22:00
Лейпциг --
ПСЖ --
3 листопада 22:00
Ліверпуль --
Атлетіко --
3 листопада 22:00
Спортинг --
Бешикташ --
3 листопада 22:00
Боруссія Д --
Аякс --
3 листопада 22:00
Шериф --
Інтер --
5 листопада 19:30
Олександрія --
Металіст 1925 --
6 листопада 14:00
Минай --
Маріуполь --
6 листопада 17:00
Динамо --
Ворскла --
6 листопада 19:30
Чорноморець --
Рух --
7 листопада 14:00
Інгулець --
Дніпро-1 --
7 листопада 17:00
Колос --
Шахтар --
7 листопада 17:00
Зоря --
Верес --
7 листопада 19:30
Львів --
Десна --
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Реал – Шахтар: о котрій і де дивитись матч Ліги чемпіонів

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакції Спорт
3 листопада, 11:56
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Поєдинок четвертого туру групового раунду ЛЧ між Реалом та Шахтарем відбудеться у середу, 3 листопада. Початок – о 19:45 за київським часом. До вашої уваги – список трансляторів гри
Реал vs Шахтар
Реал vs Шахтар / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Дні українсько-іспанського футбольного протистояння тривають. Сьогодні Шахтар гостює в Мадриді у Реала. Початок зустрічі – о 19:45. Онлайн Реал – Шахтар доступний на нашому сайті.

ДЕ ДИВИТИСЯ МАТЧ

  • Мегого
  • DAZN
  • Матч! Футбол 2
  • Stan Sport
  • Eleven Sports 3 Portugal
  • TV 2 Play
  • Nova Sport 3
  • Movistar+
  • beIN Sports 2 Thailand
  • BT Sport 3
  • Exxen

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СТАНОВИЩЕ У ГРУПІ

Карти лідерам групи D сплутав Шериф, обігравши вдома Шахтар і на виїзді Реал. Молдовська команда сенсаційно лідирує в цьому квартеті після трьох турів, ділячи перший рядок з мадридцями. Шахтар з нулем голів та одним очком – на останній сходинці.

Проте Шахтар зберігає шанси на євровесну. Але для цього сьогодні дуже бажано обіграти Реал на його полі.

Груповий етап
Група D
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Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
Шериф Шериф Шер
3
2
0
1
5
4
1
6
Забиті 5
Пропущені 4
Різниця 1
Результати останніх матчів: П В В
2
Реал Реал Реа
3
2
0
1
7
2
5
6
Забиті 7
Пропущені 2
Різниця 5
Результати останніх матчів: В П В
3
Інтер Інтер Інт
3
1
1
1
3
2
1
4
Забиті 3
Пропущені 2
Різниця 1
Результати останніх матчів: В Н П
4
Шахтар Шахтар Шах
3
0
1
2
0
7
-7
1
Забиті 0
Пропущені 7
Різниця -7
Результати останніх матчів: П Н П

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Календар матчі групи D

3 листопада

  • 19:45 Реал – Шахтар
  • 22:00 Шериф – Інтер

24 листопада

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  • Інтер – Шахтар
  • Шериф – Реал

7 грудня

  • Шахтар – Шериф
  • Реал – Інтер

ПРОГНОЗ НА МАТЧ

Великим фаворитом сьогоднішнього матчу на Сантьяго Бернабеу аналітики букмекерських контор називають Реал. На його перемогу встановлено коефіцієнт 1.26, на нічию – 6.90, на перемогу Шахтаря – 10.50. Виходячи з цих котирувань, ймовірність підсумків така:

  • виграш Реала – 77%
  • нічия – 14%
  • виграш Шахтаря – 9%
  • найімовірніший рахунок – 2:0

ПОРІВНЯННЯ СКЛАДІВ

Сумарну вартість складів Transfermarkt оцінює у 940 мільйонів євро. При цьому один гравець Реала в середньому в чотири з половиною рази дорожчий (28 млн євро) за одного футболіста Шахтаря (6,34 млн євро).

Реал vs Шахтар
Реал vs Шахтар / Фото: Reuters

ОСОБИСТІ ЗУСТРІЧІ

Шахтар та Реал зустрічалися п'ять разів. Дві перемоги в активі "гірників" та три – у Королівського клубу.

Дивіться, як Шахтар обіграв Реал у Мадриді 3:2 рік тому

Дивіться, як Реал обіграв Шахтар 5:0 у Києві у жовтні

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Команда
І
Г
О
1
Динамо
13
34:5
35
2
Шахтар
13
35:7
32
3
Зоря
13
30:16
26
4
Ворскла
13
21:10
25
5
Дніпро-1
13
20:14
25
6
Олександрія
13
12:10
20
7
Верес
13
12:12
19
8
Металіст 1925
13
16:20
19
9
Десна
13
15:21
18
10
Рух
12
10:14
13
11
Колос
12
7:18
11
12
Львів
13
9:20
10
13
Інгулець
12
9:22
9
14
Минай
12
8:18
8
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Чорноморець
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