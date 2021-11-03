Реал – Шахтар: о котрій і де дивитись матч Ліги чемпіонів

Дні українсько-іспанського футбольного протистояння тривають. Сьогодні Шахтар гостює в Мадриді у Реала. Початок зустрічі – о 19:45. Онлайн Реал – Шахтар доступний на нашому сайті.
ДЕ ДИВИТИСЯ МАТЧ
- Мегого
- DAZN
- Матч! Футбол 2
- Stan Sport
- Eleven Sports 3 Portugal
- TV 2 Play
- Nova Sport 3
- Movistar+
- beIN Sports 2 Thailand
- BT Sport 3
- Exxen
СТАНОВИЩЕ У ГРУПІ
Карти лідерам групи D сплутав Шериф, обігравши вдома Шахтар і на виїзді Реал. Молдовська команда сенсаційно лідирує в цьому квартеті після трьох турів, ділячи перший рядок з мадридцями. Шахтар з нулем голів та одним очком – на останній сходинці.
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Проте Шахтар зберігає шанси на євровесну. Але для цього сьогодні дуже бажано обіграти Реал на його полі.
Календар матчі групи D
3 листопада
- 19:45 Реал – Шахтар
- 22:00 Шериф – Інтер
24 листопада
- Інтер – Шахтар
- Шериф – Реал
7 грудня
- Шахтар – Шериф
- Реал – Інтер
ПРОГНОЗ НА МАТЧ
Великим фаворитом сьогоднішнього матчу на Сантьяго Бернабеу аналітики букмекерських контор називають Реал. На його перемогу встановлено коефіцієнт 1.26, на нічию – 6.90, на перемогу Шахтаря – 10.50. Виходячи з цих котирувань, ймовірність підсумків така:
- виграш Реала – 77%
- нічия – 14%
- виграш Шахтаря – 9%
- найімовірніший рахунок – 2:0
ПОРІВНЯННЯ СКЛАДІВ
Сумарну вартість складів Transfermarkt оцінює у 940 мільйонів євро. При цьому один гравець Реала в середньому в чотири з половиною рази дорожчий (28 млн євро) за одного футболіста Шахтаря (6,34 млн євро).
ОСОБИСТІ ЗУСТРІЧІ
Шахтар та Реал зустрічалися п'ять разів. Дві перемоги в активі "гірників" та три – у Королівського клубу.
Дивіться, як Шахтар обіграв Реал у Мадриді 3:2 рік тому
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