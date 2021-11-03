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Реал – Шахтер: стартовые составы на матч Лиги чемпионов

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор редакции Спорт
3 ноября, 18:58
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Главные тренеры Реала и Шахтера опубликовали стартовые составы команд на матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов
Шахтер сыграет с Реалом в оранжевых футболках
Шахтер сыграет с Реалом в оранжевых футболках / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Матч состоится сегодня на "Сантьяго Бернабеу", начало – в 19:45. Смотреть Реал – Шахтер можно на нашем сайте.

Читайте также: Реал – Шахтер: где смотреть матч

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Реал: Куртуа, Карвахаль, Милитао, Алаба, Менди, Кроос, Каземиро, Модрич, Васкес, Бензема, Винисиус.

Запасные: Лунин, Фуидиас, Вальехо, Начо, Азар, Асенсио, Марсело, Йович, Иско, Камавинга, Бланко, Гутьеррес.

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Шахтер: Трубин, Додо, Марлон, Матвиенко, Исмаили, Степаненко, Майкон, Алан Патрик, Мудрик, Тете, Фернандо.

Запасные: Пятов, Витао, Кривцов, Маркос Антонио, Дентиньо, Марлос, Бондаренко, Судаков, Соломон, Конопля, Корниенко, Сикан.

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После трех туров у Реала шесть очков и вторая строчка в турнирной таблице группы D. Шахтер имеет всего один балл и располагается на четвертой строчке. В предыдущем матче в Киеве Шахтер проиграл Реалу со счетом 0:5.

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Реал Реал Реа
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Интер Интер Инт
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Забитые 3
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1
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Шахтер
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Заря
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Ворскла
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25
5
Днепр-1
13
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6
Александрия
13
12:10
20
7
Верес
13
12:12
19
8
Металлист 1925
13
16:20
19
9
Десна
13
15:21
18
10
Рух
12
10:14
13
11
Колос
12
7:18
11
12
Львов
13
9:20
10
13
Ингулец
12
9:22
9
14
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