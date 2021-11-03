Реал – Шахтер: стартовые составы на матч Лиги чемпионов

Главные тренеры Реала и Шахтера опубликовали стартовые составы команд на матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов

Шахтер сыграет с Реалом в оранжевых футболках / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Матч состоится сегодня на "Сантьяго Бернабеу", начало – в 19:45. Смотреть Реал – Шахтер можно на нашем сайте.

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Реал: Куртуа, Карвахаль, Милитао, Алаба, Менди, Кроос, Каземиро, Модрич, Васкес, Бензема, Винисиус.

Запасные: Лунин, Фуидиас, Вальехо, Начо, Азар, Асенсио, Марсело, Йович, Иско, Камавинга, Бланко, Гутьеррес.

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Шахтер: Трубин, Додо, Марлон, Матвиенко, Исмаили, Степаненко, Майкон, Алан Патрик, Мудрик, Тете, Фернандо.

Запасные: Пятов, Витао, Кривцов, Маркос Антонио, Дентиньо, Марлос, Бондаренко, Судаков, Соломон, Конопля, Корниенко, Сикан.

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После трех туров у Реала шесть очков и вторая строчка в турнирной таблице группы D. Шахтер имеет всего один балл и располагается на четвертой строчке. В предыдущем матче в Киеве Шахтер проиграл Реалу со счетом 0:5.