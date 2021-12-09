Час повертати Мессі. Барса провела найгірший сезон у Лізі чемпіонів

Іспанська Барселона з тріском покинула Лігу чемпіонів і тепер команда Хаві боротиметься за перемогу в Лізі Європи

Барселона без Мессі вилетіла з Ліги чемпіонів / Фото: Колаж: Сьогодні

Барселона програла на виїзді Баварії (0:3) у 6-му турі Ліги чемпіонів, повторивши свій антирекорд 21-річної давності. У сезоні-2000/01 "синьо-гранатові" посіли третє місце у групі, пропустивши вперед Мілан та Лідс.

Захисник Барселони Рональд Араухо прокоментував виліт своєї команди з престижного європейського турніру.

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"Результат – жахливий, а у суперників була можливість зробити його ще гіршим. Починали ми добре, але вони створили кілька моментів і забили. Перший пропущений м'яч підірвав упевненість у своїх силах. Зрештою, ми не змогли вийти з групи не через цю гру, а через те, що допустили в інших.

Тепер маємо продовжувати працювати і сподіватися на те, що світла смуга настане швидше. Факт, що на цей момент ми не входимо до кращих команд Європи. Якби входили, то вийшли із групи. Тепер наша мета – виграти Лігу Європи. Зобов'язані вступити в бій та постаратися завоювати трофей", – цитує Араухо прес-служба УЄФА .

Нагадаємо, що Барселона у груповому раунді набрала 7 очок і фінішувала на третьому місці у групі Е, що дає їй право зіграти у плей-оф Ліги Європи.

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Раніше ми повідомляли, що через проблеми зі здоров'ям із обойми Барселони випали Серхіо Агуеро, а через кілька днів 17-річний Гаві знепритомнів прямо на полі.