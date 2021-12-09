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Час повертати Мессі. Барса провела найгірший сезон у Лізі чемпіонів

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
9 грудня, 16:44
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Іспанська Барселона з тріском покинула Лігу чемпіонів і тепер команда Хаві боротиметься за перемогу в Лізі Європи
Барселона без Мессі вилетіла з Ліги чемпіонів
Барселона без Мессі вилетіла з Ліги чемпіонів / Фото: Колаж: Сьогодні

Барселона програла на виїзді Баварії (0:3) у 6-му турі Ліги чемпіонів, повторивши свій антирекорд 21-річної давності. У сезоні-2000/01 "синьо-гранатові" посіли третє місце у групі, пропустивши вперед Мілан та Лідс.

Захисник Барселони Рональд Араухо прокоментував виліт своєї команди з престижного європейського турніру.

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"Результат – жахливий, а у суперників була можливість зробити його ще гіршим. Починали ми добре, але вони створили кілька моментів і забили. Перший пропущений м'яч підірвав упевненість у своїх силах. Зрештою, ми не змогли вийти з групи не через цю гру, а через те, що допустили в інших.

Тепер маємо продовжувати працювати і сподіватися на те, що світла смуга настане швидше.

Факт, що на цей момент ми не входимо до кращих команд Європи. Якби входили, то вийшли із групи. Тепер наша мета – виграти Лігу Європи. Зобов'язані вступити в бій та постаратися завоювати трофей", – цитує Араухо прес-служба УЄФА .

Нагадаємо, що Барселона у груповому раунді набрала 7 очок і фінішувала на третьому місці у групі Е, що дає їй право зіграти у плей-оф Ліги Європи.

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Раніше ми повідомляли, що через проблеми зі здоров'ям із обойми Барселони випали Серхіо Агуеро, а через кілька днів 17-річний Гаві знепритомнів прямо на полі.

Груповий етап
Група E
Більше
Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
Баварія Баварія Бав
6
6
0
0
22
3
19
18
Забиті 22
Пропущені 3
Різниця 19
Результати останніх матчів: В В В В В
2
Бенфіка Бенфіка Бен
6
2
2
2
7
9
-2
8
Забиті 7
Пропущені 9
Різниця -2
Результати останніх матчів: В Н П П В
3
Барселона Барселона Бар
6
2
1
3
2
9
-7
7
Забиті 2
Пропущені 9
Різниця -7
Результати останніх матчів: П Н В В П
4
Динамо Динамо Дин
6
0
1
5
1
11
-10
1
Забиті 1
Пропущені 11
Різниця -10
Результати останніх матчів: П П П П П

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Дніпро-1

7.10

4.60

1.44

Інгулець

Завтра

19:30

Десна

2.85

3.30

2.55
Чемпіонат України
#
Команда
І
Г
О
1
Шахтар
17
47:9
44
2
Динамо
17
46:8
44
3
Дніпро-1
17
32:17
37
4
Зоря
17
36:18
35
5
Ворскла
17
29:17
32
6
Олександрія
17
18:14
26
7
Десна
17
21:25
25
8
Верес
17
14:19
22
9
Колос
17
12:22
21
10
Металіст 1925
17
16:27
19
11
Рух
16
15:20
17
12
Львів
17
13:29
16
13
Чорноморець
17
18:39
11
14
Інгулець
16
11:27
10
15
Минай
17
11:28
10
16
Маріуполь
17
21:41
8
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