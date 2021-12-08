Фініш для Динамо: розклад та результати матчів Ліги чемпіонів 8 грудня

Динамо достроково вилетіло з єврокубків / Фото: REUTERS
Динамо втратило шанси на вихід із групи, тому матч проти Бенфіки вже нічого не вирішує. Дивитись Бенфіка – Динамо можна на нашому сайті.
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Зате дуже цікава ситуація склалася у групі G – там на вихід у плей-офф Ліги чемпіонів претендують усі чотири команди!
Далі по темі
Група H
- 19:45 Зеніт – Челсі
- 19:45 Ювентус – Мальме
Груповий етап
Група H
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Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
5
4
0
1
10
1
9
12
Забиті 10
Пропущені 1
Різниця 9Результати останніх матчів: В В В П В
2
5
4
0
1
9
6
3
12
Забиті 9
Пропущені 6
Різниця 3Результати останніх матчів: П В В В В
3
5
1
1
3
7
7
0
4
Забиті 7
Пропущені 7
Різниця 0Результати останніх матчів: Н П П В П
4
5
0
1
4
1
13
-12
1
Забиті 1
Пропущені 13
Різниця -12Результати останніх матчів: Н П П П П
Група E
- 22:00 Баварія – Барселона
- 22:00 Бенфіка – Динамо
Груповий етап
Група E
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Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
5
5
0
0
19
3
16
15
Забиті 19
Пропущені 3
Різниця 16Результати останніх матчів: В В В В В
2
5
2
1
2
2
6
-4
7
Забиті 2
Пропущені 6
Різниця -4Результати останніх матчів: Н В В П П
3
5
1
2
2
5
9
-4
5
Забиті 5
Пропущені 9
Різниця -4Результати останніх матчів: Н П П В Н
4
5
0
1
4
1
9
-8
1
Забиті 1
Пропущені 9
Різниця -8Результати останніх матчів: П П П П Н
Група F
- 22:00 Аталанта – Вільярреал
- 22:00 Манчестер Юнайтед – Янг Бойз
Груповий етап
Група F
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Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
5
3
1
1
10
7
3
10
Забиті 10
Пропущені 7
Різниця 3Результати останніх матчів: В Н В В П
2
5
2
1
2
9
7
2
7
Забиті 9
Пропущені 7
Різниця 2Результати останніх матчів: П В В П Н
3
5
1
3
1
10
10
0
6
Забиті 10
Пропущені 10
Різниця 0Результати останніх матчів: Н Н П В Н
4
5
1
1
3
6
11
-5
4
Забиті 6
Пропущені 11
Різниця -5Результати останніх матчів: Н П П П В
Група G
- 22:00 Вольфсбург – Лілль
- 22:00 Зальцбург – Севілья
Груповий етап
Група G
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Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
5
2
2
1
4
3
1
8
Забиті 4
Пропущені 3
Різниця 1Результати останніх матчів: В В Н П Н
2
5
2
1
2
7
6
1
7
Забиті 7
Пропущені 6
Різниця 1Результати останніх матчів: П П В В Н
3
5
1
3
1
5
4
1
6
Забиті 5
Пропущені 4
Різниця 1Результати останніх матчів: В П Н Н Н
4
5
1
2
2
4
7
-3
5
Забиті 4
Пропущені 7
Різниця -3Результати останніх матчів: П В П Н Н