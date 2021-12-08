7 грудня 21:59 Трансляція
Шахтар 1
Шериф 1
7 грудня 22:00 Трансляція
Мілан 1
Ліверпуль 2
7 грудня 22:00 Трансляція
Порту 1
Атлетіко 3
7 грудня 22:00 Трансляція
Боруссія Д 5
Бешикташ 0
7 грудня 22:00 Трансляція
Аякс 4
Спортинг 2
7 грудня 22:00 Трансляція
Реал 2
Інтер 0
8 грудня 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 грудня 19:45
Зеніт --
Челсі --
8 грудня 22:00
Бенфіка --
Динамо --
8 грудня 22:00
Баварія --
Барселона --
8 грудня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 грудня 22:00
Аталанта --
Вільярреал --
8 грудня 22:00
Зальцбург --
Севілья --
8 грудня 22:00
Вольфсбург --
Лілль --
10 грудня 17:00
Маріуполь --
Дніпро-1 --
10 грудня 19:30
Інгулець --
Десна --
11 грудня 14:00
Олександрія --
Шахтар --
11 грудня 17:00
Верес --
Рух --
11 грудня 19:30
Львів --
Ворскла --
12 грудня 14:00
Чорноморець --
Металіст 1925 --
12 грудня 17:00
Динамо --
Зоря --
12 грудня 19:30
Колос --
Минай --
9 грудня 19:45
Зоря --
Буде-Глімт --
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Фініш для Динамо: розклад та результати матчів Ліги чемпіонів 8 грудня

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор Спорт Сьогодні
8 грудня, 09:28
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У середу, 8 грудня, завершиться груповий етап Ліги чемпіонів. Сьогодні будуть розіграні чотири путівки в 1/8 фіналу турніру, а Динамо попрощається з єврокубками
Динамо достроково вилетіло з єврокубків
Динамо достроково вилетіло з єврокубків / Фото: REUTERS

Динамо втратило шанси на вихід із групи, тому матч проти Бенфіки вже нічого не вирішує. Дивитись Бенфіка – Динамо можна на нашому сайті.

Читайте також: 12 із 16! Хто вже вийшов у плей-офф Ліги чемпіонів

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Зате дуже цікава ситуація склалася у групі G – там на вихід у плей-офф Ліги чемпіонів претендують усі чотири команди!

Група H

  • 19:45 Зеніт – Челсі
  • 19:45 Ювентус – Мальме

Груповий етап
Група H
Більше
Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
Челсі Челсі Чел
5
4
0
1
10
1
9
12
Забиті 10
Пропущені 1
Різниця 9
Результати останніх матчів: В В В П В
2
Ювентус Ювентус Юве
5
4
0
1
9
6
3
12
Забиті 9
Пропущені 6
Різниця 3
Результати останніх матчів: П В В В В
3
Зеніт Зеніт Зен
5
1
1
3
7
7
0
4
Забиті 7
Пропущені 7
Різниця 0
Результати останніх матчів: Н П П В П
4
Мальме Мальме Мал
5
0
1
4
1
13
-12
1
Забиті 1
Пропущені 13
Різниця -12
Результати останніх матчів: Н П П П П

Група E

  • 22:00 Баварія – Барселона
  • 22:00 Бенфіка – Динамо

Груповий етап
Група E
Більше
Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
Баварія Баварія Бав
5
5
0
0
19
3
16
15
Забиті 19
Пропущені 3
Різниця 16
Результати останніх матчів: В В В В В
2
Барселона Барселона Бар
5
2
1
2
2
6
-4
7
Забиті 2
Пропущені 6
Різниця -4
Результати останніх матчів: Н В В П П
3
Бенфіка Бенфіка Бен
5
1
2
2
5
9
-4
5
Забиті 5
Пропущені 9
Різниця -4
Результати останніх матчів: Н П П В Н
4
Динамо Динамо Дин
5
0
1
4
1
9
-8
1
Забиті 1
Пропущені 9
Різниця -8
Результати останніх матчів: П П П П Н

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Група F

  • 22:00 Аталанта – Вільярреал
  • 22:00 Манчестер Юнайтед – Янг Бойз

Груповий етап
Група F
Більше
Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Ман
5
3
1
1
10
7
3
10
Забиті 10
Пропущені 7
Різниця 3
Результати останніх матчів: В Н В В П
2
Вільярреал Вільярреал Віл
5
2
1
2
9
7
2
7
Забиті 9
Пропущені 7
Різниця 2
Результати останніх матчів: П В В П Н
3
Аталанта Аталанта Ата
5
1
3
1
10
10
0
6
Забиті 10
Пропущені 10
Різниця 0
Результати останніх матчів: Н Н П В Н
4
Янг Бойз Янг Бойз Янг
5
1
1
3
6
11
-5
4
Забиті 6
Пропущені 11
Різниця -5
Результати останніх матчів: Н П П П В

Група G

  • 22:00 Вольфсбург – Лілль
  • 22:00 Зальцбург – Севілья

Груповий етап
Група G
Більше
Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
Лілль Лілль Ліл
5
2
2
1
4
3
1
8
Забиті 4
Пропущені 3
Різниця 1
Результати останніх матчів: В В Н П Н
2
Зальцбург Зальцбург Зал
5
2
1
2
7
6
1
7
Забиті 7
Пропущені 6
Різниця 1
Результати останніх матчів: П П В В Н
3
Севілья Севілья Сев
5
1
3
1
5
4
1
6
Забиті 5
Пропущені 4
Різниця 1
Результати останніх матчів: В П Н Н Н
4
Вольфсбург Вольфсбург Вол
5
1
2
2
4
7
-3
5
Забиті 4
Пропущені 7
Різниця -3
Результати останніх матчів: П В П Н Н

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Баварія

Сьогодні

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Барселона

1.61

4.90

4.70

Бенфіка

Сьогодні

22:00

Динамо

1.31

5.60

11.00

Зоря

Завтра

19:45

Буде-Глімт

3.75

3.85

1.90
Чемпіонат України
#
Команда
І
Г
О
1
Шахтар
17
47:9
44
2
Динамо
17
46:8
44
3
Дніпро-1
17
32:17
37
4
Зоря
17
36:18
35
5
Ворскла
17
29:17
32
6
Олександрія
17
18:14
26
7
Десна
17
21:25
25
8
Верес
17
14:19
22
9
Колос
17
12:22
21
10
Металіст 1925
17
16:27
19
11
Рух
16
15:20
17
12
Львів
17
13:29
16
13
Чорноморець
17
18:39
11
14
Інгулець
16
11:27
10
15
Минай
17
11:28
10
16
Маріуполь
17
21:41
8
Показати бiльше
Пʼятниця, 10 грудня
17:00
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19:30
Дивись на: Трансляція
Субота, 11 грудня
14:00
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