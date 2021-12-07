Мессі побив рекорд Пеле. Є ще сумніви, хто король футболу?

Сьогодні Ліонель Мессі оформив дубль у матчі Ліги чемпіонів. Парі Сен-Жермен обіграв Брюгге – 4:1, аргентинець забив третій та четвертий голи.
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Мессі забив 758-й м'яч у кар'єрі та обійшов легендарного Пеле, у якого, за інформацією RSSSF, 757 голів в офіційних матчах.
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У Ліонеля 678 голів припали на клуби, а 80 – на збірну. Пеле 680 м'ячів забив у клубному футболі, а 77 – за національну команду.
Messi (758) now has more career goals than Pele (757) pic.twitter.com/8ZcgpGra39— (@cfc_messi) December 7, 2021
Цікаво, що у цьому матчі впав рекорд Мессі. Його обійшов одноклубник з ПСЖ Кіліан Мбаппе. Француз став наймолодшим футболістом , який забив 30 голів у Лізі чемпіонів
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