Мессі побив рекорд Пеле. Є ще сумніви, хто король футболу?

Сьогодні Ліонель Мессі оформив дубль у матчі Ліги чемпіонів. Парі Сен-Жермен обіграв Брюгге – 4:1, аргентинець забив третій та четвертий голи.

Мессі забив 758-й м'яч у кар'єрі та обійшов легендарного Пеле, у якого, за інформацією RSSSF, 757 голів в офіційних матчах.

У Ліонеля 678 голів припали на клуби, а 80 – на збірну. Пеле 680 м'ячів забив у клубному футболі, а 77 – за національну команду.

Messi (758) now has more career goals than Pele (757) pic.twitter.com/8ZcgpGra39