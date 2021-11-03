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Динамо --
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Інгулець --
Дніпро-1 --
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Мільярдер з Гвінеї-Бісау найкращий, а лідер Динамо – найгірший: оцінки матчу Динамо – Барселона

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
3 листопада, 11:22
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Київське Динамо програло другий матч каталонській Барселоні з рахунком 0:1. Портал WhoScored оцінив дії футболістів обох команд
Фаті найкращий гравець матчу Динамо - Барселона
Фаті найкращий гравець матчу Динамо - Барселона / Фото: Колаж: Сьогодні

У поєдинку 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів київське Динамо продемонструвало гарну гру, але поступилося Барселоні з рахунком 0:1.

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Авторитетний портал WhoScored виставив оцінки футболістам обох команд

У складі "біло-синіх" найкращу оцінку отримав вінгер Карлос Де Пена – 7.1.

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А ось найгіршим гравцем зі стартового складу Динамо став Віталій Буяльський (6.1).

У складі "блаугранас" аналітики поставили найвищу оцінку форварду Ансу Фаті (7.5), який забив переможний гол у ворота Бущана. Нагадаємо, нещодавно виходець із Гвінеї-Бессау підписав новий контракт Барселоною, в якому прописано суму відступних – 1 мільярд євро.

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ОЦІНКИ ЗА МАТЧ

Після чотирьох зіграних матчів Динамо замикає турнірну таблицю групи Е. Щоб забезпечити собі єврокубкову весну киянам обов'язково потрібно обіграти португальську Бенфіку.

Груповий етап
Група E
Більше
Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
Баварія Баварія Бав
4
4
0
0
17
2
15
12
Забиті 17
Пропущені 2
Різниця 15
Результати останніх матчів: В В В В
2
Барселона Барселона Бар
4
2
0
2
2
6
-4
6
Забиті 2
Пропущені 6
Різниця -4
Результати останніх матчів: В В П П
3
Бенфіка Бенфіка Бен
4
1
1
2
5
9
-4
4
Забиті 5
Пропущені 9
Різниця -4
Результати останніх матчів: П П В Н
4
Динамо Динамо Дин
4
0
1
3
0
7
-7
1
Забиті 0
Пропущені 7
Різниця -7
Результати останніх матчів: П П П Н

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Г
О
1
Динамо
13
34:5
35
2
Шахтар
13
35:7
32
3
Зоря
13
30:16
26
4
Ворскла
13
21:10
25
5
Дніпро-1
13
20:14
25
6
Олександрія
13
12:10
20
7
Верес
13
12:12
19
8
Металіст 1925
13
16:20
19
9
Десна
13
15:21
18
10
Рух
12
10:14
13
11
Колос
12
7:18
11
12
Львів
13
9:20
10
13
Інгулець
12
9:22
9
14
Минай
12
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8
15
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8
16
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