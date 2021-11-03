Мільярдер з Гвінеї-Бісау найкращий, а лідер Динамо – найгірший: оцінки матчу Динамо – Барселона

Київське Динамо програло другий матч каталонській Барселоні з рахунком 0:1. Портал WhoScored оцінив дії футболістів обох команд

Фаті найкращий гравець матчу Динамо - Барселона / Фото: Колаж: Сьогодні

У поєдинку 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів київське Динамо продемонструвало гарну гру, але поступилося Барселоні з рахунком 0:1.

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Авторитетний портал WhoScored виставив оцінки футболістам обох команд

У складі "біло-синіх" найкращу оцінку отримав вінгер Карлос Де Пена – 7.1.

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А ось найгіршим гравцем зі стартового складу Динамо став Віталій Буяльський (6.1).

У складі "блаугранас" аналітики поставили найвищу оцінку форварду Ансу Фаті (7.5), який забив переможний гол у ворота Бущана. Нагадаємо, нещодавно виходець із Гвінеї-Бессау підписав новий контракт Барселоною, в якому прописано суму відступних – 1 мільярд євро.

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ОЦІНКИ ЗА МАТЧ

Після чотирьох зіграних матчів Динамо замикає турнірну таблицю групи Е. Щоб забезпечити собі єврокубкову весну киянам обов'язково потрібно обіграти португальську Бенфіку.

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