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СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

"Мамо, я в шапці": Миколенко розвеселив своїм головним убором

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
3 листопада, 09:31
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Захисник київського Динамо привернув до себе увагу оригінальним написом на шапці
Віталій Миколенко прийшов на матч Динамо у шапці
Віталій Миколенко прийшов на матч Динамо у шапці / Фото: Колаж: Сьогодні

У вівторок, 2 листопада, команда Луческу поступилася на своєму полі іспанській Барселоні 0:1. Ми вели онлайн-трансляцію Динамо – Барселона на нашому сайті.

Читайте також: Віп-гості матчу Динамо – Барселона: футбол дивляться не лише політики

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Основний захисник "біло-синіх" Віталій Миколенко не зміг взяти участь у матчі через травму. Тим не менш, футболіст зумів звернути на себе увагу навіть не виходячи на поле.

22-річний футболіст спостерігав за поєдинком на трибунах як глядач. При цьому на його головному уборі, в'язаній шапці, красувався напис "Шапка", що розвеселило футбольних уболівальників.

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Що ж, із почуттям гумору у Віталія все гаразд. Тепер важливо, щоб він скоріше одужав і допоміг своїй команді у матчах чемпіонату України та ЛЧ, що залишилися.

Нагадаємо, що після поразки у Києві від Барселони (0:1), динамівці зберігають шанси на вихід до 1/8 Ліги чемпіонів. Для цього киянам потрібно вигравати матчі, що залишились і сподіватись на сприятливі результати конкурентів.

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2
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