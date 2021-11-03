"Мамо, я в шапці": Миколенко розвеселив своїм головним убором

Захисник київського Динамо привернув до себе увагу оригінальним написом на шапці

Віталій Миколенко прийшов на матч Динамо у шапці / Фото: Колаж: Сьогодні

У вівторок, 2 листопада, команда Луческу поступилася на своєму полі іспанській Барселоні 0:1. Ми вели онлайн-трансляцію Динамо – Барселона на нашому сайті.

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Основний захисник "біло-синіх" Віталій Миколенко не зміг взяти участь у матчі через травму. Тим не менш, футболіст зумів звернути на себе увагу навіть не виходячи на поле.

22-річний футболіст спостерігав за поєдинком на трибунах як глядач. При цьому на його головному уборі, в'язаній шапці, красувався напис "Шапка", що розвеселило футбольних уболівальників.

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Що ж, із почуттям гумору у Віталія все гаразд. Тепер важливо, щоб він скоріше одужав і допоміг своїй команді у матчах чемпіонату України та ЛЧ, що залишилися.

Нагадаємо, що після поразки у Києві від Барселони (0:1), динамівці зберігають шанси на вихід до 1/8 Ліги чемпіонів. Для цього киянам потрібно вигравати матчі, що залишились і сподіватись на сприятливі результати конкурентів.