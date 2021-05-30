Як МанСіті виграти Лігу чемпіонів: футболіст Зеніта дав несподівану пораду

Хорватський захисник російської команди вважає, що для тріумфу клубу необхідно придбати гравця з його країни, і наводить незаперечну статистику

У суботу ввечері Манчестер Сіті програв Челсі свій поки що єдиний фінал Ліги чемпіонів. Наставник "містян" Пеп Гвардіола визнав силу суперника, особливо при грі в обороні. У той же час колишній захисник Ліверпуля Деян Ловрен, який зараз виступає за російський Зеніт, дав МанСіті пораду, як добути єврокубок.

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27-річний футболіст збірної Хорватії на своїй сторінці в Twitter привітав з успіхом лондонську команду і порадив Манчестер Сіті придбати якогось хорватського гравця. Мовляв, за останні дев'ять років жоден переможець Ліги чемпіонів не обходився без його співвітчизників. А в 2016-2018 роках Модрич і Ковачич разом брали кубок із Реалом.

Нагадаємо, Ловрен є срібним призером чемпіонату світу 2018 року. Після шести років в Ліверпулі він у минулому році перебрався в пітерський клуб.

Тим часом, в Лізі чемпіонів визначені два кошики на майбутній сезон – що чекає на Динамо і Шахтар.

Дивіться, як Ковачич забивав за Челсі в Лізі чемпіонів: