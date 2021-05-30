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СЬОГОДНІ Спорт Ліга чемпіонів 2020/21

У Лізі чемпіонів визначені два кошики на майбутній сезон. Що чекає на Динамо й Шахтар

Андрій Фоменко Андрій Фоменко
30 травня, 10:49
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Після тріумфу Челсі в Порту остаточно сформувалися елітні вісімки. Українські гранди при жеребкуванні виявляться в третій і четвертій кошиках
Жеребкування Ліги чемпіонів
Жеребкування Ліги чемпіонів / Фото: UEFA.com

Вчора ввечері лондонська команда вдруге виграла Лігу чемпіонів, а Гвардіола вперше програв фінал з МанСіті. Отже, за підсумками минулого сезону визначився європейський клубний рейтинг.

Це дозволило повністю сформувати дві перші кошики для подальшої жеребкування групового етапу ЛЧ в сезоні 2021/2022, пише isport.

У двох перших вісімка українських команд немає. Нагадаємо, Динамо безпосередньо потрапило в основний турнір як чемпіон України, а Шахтар буде проходити кваліфікацію. Але в обох раундах відбору, третьому і четвертому, "гірники" будуть сіяними, маючи найвищий рейтинг серед усіх учасників. У разі успіху в кваліфікації донецька команда виявиться в третьому кошику, а ось київська – лише в четвертій.

Кошик 1
Челсі (Англія)
Вільярреал (Іспанія)
Атлетіко (Іспанія)
Манчестер Сіті (Англія)
Баварія (Німеччина)
Інтер (Італія)
Лілль (Франція)
Спортинг (Португалія)

Кошик 2
Реал (Іспанія)
Барселона, Іспанія)
Ювентус (Італія)
ПСЖ (Франція)
МЮ (Англія)
Ліверпуль (Англія)
Севілья (Іспанія)
Боруссія Д (Німеччина)

Кошик 3
Порту (Португалія)
Аякс (Нідерланди)
Шахтар (Україна) – після подолання відбору
Лейпциг (Німеччина)
Зальцбург (Австрія) – після подолання відбору
Бенфіка (Португалія) – після подолання відбору
Аталанта (Італія)
Зеніт (Росія)

В тренді

Кошик 4
Бешикташ (Туреччина)
Динамо К (Україна)
Динамо (Хорватія) – після подолання відбору
Славія (Чехія) – після подолання відбору
Олімпіакос (Греція) – після подолання відбору
Брюгге (Бельгія)
Мілан (Італія)
Вольфсбург (Німеччина)

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Згадаймо, як Шахтар забивав у ворота Реала в Лізі чемпіонів:

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#
Команда
І
Г
О
1
Динамо
26
59:15
65
2
Шахтар
26
51:19
54
3
Зоря
26
44:22
50
4
Колос
26
36:26
41
5
Ворскла
26
37:30
41
6
Десна
26
38:32
38
7
Дніпро-1
26
36:38
30
8
Львів
26
25:51
29
9
Олександрія
26
33:37
29
10
Рух
26
27:39
28
11
Маріуполь
26
27:41
26
12
Інгулець
26
24:36
26
13
Олімпік
26
28:48
22
14
Минай
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