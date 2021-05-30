У Лізі чемпіонів визначені два кошики на майбутній сезон. Що чекає на Динамо й Шахтар

Вчора ввечері лондонська команда вдруге виграла Лігу чемпіонів, а Гвардіола вперше програв фінал з МанСіті. Отже, за підсумками минулого сезону визначився європейський клубний рейтинг.
Це дозволило повністю сформувати дві перші кошики для подальшої жеребкування групового етапу ЛЧ в сезоні 2021/2022, пише isport.
У двох перших вісімка українських команд немає. Нагадаємо, Динамо безпосередньо потрапило в основний турнір як чемпіон України, а Шахтар буде проходити кваліфікацію. Але в обох раундах відбору, третьому і четвертому, "гірники" будуть сіяними, маючи найвищий рейтинг серед усіх учасників. У разі успіху в кваліфікації донецька команда виявиться в третьому кошику, а ось київська – лише в четвертій.
Кошик 1
Челсі (Англія)
Вільярреал (Іспанія)
Атлетіко (Іспанія)
Манчестер Сіті (Англія)
Баварія (Німеччина)
Інтер (Італія)
Лілль (Франція)
Спортинг (Португалія)
Кошик 2
Реал (Іспанія)
Барселона, Іспанія)
Ювентус (Італія)
ПСЖ (Франція)
МЮ (Англія)
Ліверпуль (Англія)
Севілья (Іспанія)
Боруссія Д (Німеччина)
Кошик 3
Порту (Португалія)
Аякс (Нідерланди)
Шахтар (Україна) – після подолання відбору
Лейпциг (Німеччина)
Зальцбург (Австрія) – після подолання відбору
Бенфіка (Португалія) – після подолання відбору
Аталанта (Італія)
Зеніт (Росія)
Кошик 4
Бешикташ (Туреччина)
Динамо К (Україна)
Динамо (Хорватія) – після подолання відбору
Славія (Чехія) – після подолання відбору
Олімпіакос (Греція) – після подолання відбору
Брюгге (Бельгія)
Мілан (Італія)
Вольфсбург (Німеччина)
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Згадаймо, як Шахтар забивав у ворота Реала в Лізі чемпіонів: