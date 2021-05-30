У Лізі чемпіонів визначені два кошики на майбутній сезон. Що чекає на Динамо й Шахтар

Після тріумфу Челсі в Порту остаточно сформувалися елітні вісімки. Українські гранди при жеребкуванні виявляться в третій і четвертій кошиках

Жеребкування Ліги чемпіонів / Фото: UEFA.com

Вчора ввечері лондонська команда вдруге виграла Лігу чемпіонів, а Гвардіола вперше програв фінал з МанСіті. Отже, за підсумками минулого сезону визначився європейський клубний рейтинг.

Це дозволило повністю сформувати дві перші кошики для подальшої жеребкування групового етапу ЛЧ в сезоні 2021/2022, пише isport.

У двох перших вісімка українських команд немає. Нагадаємо, Динамо безпосередньо потрапило в основний турнір як чемпіон України, а Шахтар буде проходити кваліфікацію. Але в обох раундах відбору, третьому і четвертому, "гірники" будуть сіяними, маючи найвищий рейтинг серед усіх учасників. У разі успіху в кваліфікації донецька команда виявиться в третьому кошику, а ось київська – лише в четвертій.

Кошик 1

Челсі (Англія)

Вільярреал (Іспанія)

Атлетіко (Іспанія)

Манчестер Сіті (Англія)

Баварія (Німеччина)

Інтер (Італія)

Лілль (Франція)

Спортинг (Португалія)

Кошик 2

Реал (Іспанія)

Барселона, Іспанія)

Ювентус (Італія)

ПСЖ (Франція)

МЮ (Англія)

Ліверпуль (Англія)

Севілья (Іспанія)

Боруссія Д (Німеччина)

Кошик 3

Порту (Португалія)

Аякс (Нідерланди)

Шахтар (Україна) – після подолання відбору

Лейпциг (Німеччина)

Зальцбург (Австрія) – після подолання відбору

Бенфіка (Португалія) – після подолання відбору

Аталанта (Італія)

Зеніт (Росія)

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Кошик 4

Бешикташ (Туреччина)

Динамо К (Україна)

Динамо (Хорватія) – після подолання відбору

Славія (Чехія) – після подолання відбору

Олімпіакос (Греція) – після подолання відбору

Брюгге (Бельгія)

Мілан (Італія)

Вольфсбург (Німеччина)

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Згадаймо, як Шахтар забивав у ворота Реала в Лізі чемпіонів: