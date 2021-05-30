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СЬОГОДНІ Спорт Ліга чемпіонів 2020/21

Радість Абрамовича і Шевченка та дикі емоції з роздягальні Челсі після тріумфу в Лізі чемпіонів

Андрій Фоменко Андрій Фоменко
30 травня, 07:14
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Лондонська команда вдруге в своїй історії завоювала найпочесніший клубний трофей Європи, тренер збірної України підтримав колишній клуб
/ Фото: Reuters

Англійський Челсі – переможець Ліги чемпіонів сезону 2020/2021. Клуб російського мільярдера Роман Абрамовича вдруге за десятиліття святкує перемогу в єврокубку. Вболівав за нього на трибунах стадіону в Португалії і Андрій Шевченко – наставник збірної України. Нагадаємо, в 2006-2008 роках Шева виступав у формі "синіх".

Матч 44-річний фахівець дивився в компанії Абрамовича. Відразу після голу Кая Гаверца українець від радості дав "п'ять" Абрамовичу.

А вже після перемоги гравці, тренери та персонал не стримували своїх емоцій в роздягальні. Причому призвідником "безумства" став Томас Тухель. Німецький тренер організував душ із шампанського, а потім навіть зняв кросівки, з якими його підопічні влаштували ритуальний танець.

До речі, кілька тижнів тому Шевченко побував в Англії, де в гольф-клубі провів час в компанії з іншими знаменитими ексфутболістами Челсі Джанфранко Дзолою і Джоном Террі.

Дізнайтеся оцінки Манчестер Сіті і Челсі за фінал Ліги чемпіонів: Зінченко – найкращий.

Дивіться церемонію нагородження на португальському стадіоні "Драгау":

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