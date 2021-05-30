Радость Абрамовича и Шевченко и дикие эмоции из раздевалки Челси после триумфа в Лиге чемпионов

Лондонская команда второй раз в своей истории завоевала самый почетный клубный трофей Европы, тренер сборной Украины поддержал бывший клуб

Роман Абрамович, Челси / Фото: Reuters

Английский Челси – победитель Лиги чемпионов сезона 2020/2021. Клуб российского миллиардера Роман Абрамовича второй раз за десятилетие празднует победу в еврокубке. Болел за него на трибунах стадиона в Португалии и Андрей Шевченко – наставник сборной Украины. Напомним, в 2006-2008 годах Шева выступал в форме "синих".

Матч 44-летний специалист смотрел в компании Абрамовича. Сразу после гола Кая Хаверца украинец от радости дал "пять" Абрамовичу.

А уже после победы игроки, тренеры и персонал не сдерживали своих эмоций в раздевалке. Причем зачинщиком "безумства" стал Томас Тухель. Немецкий тренер организовал душ из шампанского, а затем даже снял кроссовки, с которыми его подопечные устроили ритуальный танец.

Кстати, несколько недель назад Шевченко побывал в Англии, где в гольф-клубе провел время в компании с другими знаменитыми экс-футболистами Челси Джанфранко Дзолой и Джоном Терри.

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