Изменить язык на: UA Перейти к новостям
СЕГОДНЯ Новости спорта Лига чемпионов 2020/2021

Радость Абрамовича и Шевченко и дикие эмоции из раздевалки Челси после триумфа в Лиге чемпионов

Андрей Фоменко Андрей Фоменко
30 мая, 07:14
Копировать ссылку
Лондонская команда второй раз в своей истории завоевала самый почетный клубный трофей Европы, тренер сборной Украины поддержал бывший клуб
Роман Абрамович, Челси
Роман Абрамович, Челси / Фото: Reuters

Английский Челси – победитель Лиги чемпионов сезона 2020/2021. Клуб российского миллиардера Роман Абрамовича второй раз за десятилетие празднует победу в еврокубке. Болел за него на трибунах стадиона в Португалии и Андрей Шевченко – наставник сборной Украины. Напомним, в 2006-2008 годах Шева выступал в форме "синих".

Матч 44-летний специалист смотрел в компании Абрамовича. Сразу после гола Кая Хаверца украинец от радости дал "пять" Абрамовичу.

А уже после победы игроки, тренеры и персонал не сдерживали своих эмоций в раздевалке. Причем зачинщиком "безумства" стал Томас Тухель. Немецкий тренер организовал душ из шампанского, а затем даже снял кроссовки, с которыми его подопечные устроили ритуальный танец.

Кстати, несколько недель назад Шевченко побывал в Англии, где в гольф-клубе провел время в компании с другими знаменитыми экс-футболистами Челси Джанфранко Дзолой и Джоном Терри.

Узнайте оценки Манчестер Сити и Челси за финал Лиги чемпионов: Зинченко – лучший.

Смотрите церемонию награждения на португальском стадионе "Драгау":

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
segodnya.ua в telegram-каналi segodnya.ua на Google News
Спорт
Больше новостей
История одной фотографии
Спортивные истории
Опрос
Премьер-лига
#
Команда
И
Г
О
1
Динамо
26
59:15
65
2
Шахтер
26
51:19
54
3
Заря
26
44:22
50
4
Колос
26
36:26
41
5
Ворскла
26
37:30
41
6
Десна
26
38:32
38
7
Днепр-1
26
36:38
30
8
Львов
26
25:51
29
9
Александрия
26
33:37
29
10
Рух
26
27:39
28
11
Мариуполь
26
27:41
26
12
Ингулец
26
24:36
26
13
Олимпик
26
28:48
22
14
Минай
26
16:47
18
Показать больше
Опрос
Опрос

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять