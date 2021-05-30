А Зіна – все одно найкращий: оцінки Манчестер Сіті і Челсі за фінал Ліги чемпіонів

Український захисник в складі переможених отримав найвищу оцінку від аналітиків, а УЄФА назвав гравцем матчу французького хавбека Канте

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У суботу пізно ввечері Челсі обіграв Манчестер Сіті у фіналі Ліги чемпіонів і вдруге взяв трофей. Єдиний м'яч лондонці забили в кінці першого тайму. Німець Кай Гаверц реалізував вихід один на один з Едерсоном.

У тому моменті швидкісний футболіст Челсі втік від Олександра Зінченка, хоча не факт, що саме українець повинен був відповідати за колишнього хавбека Байєра. Цікаво, що аналітики популярного статистичного ресурсу WhoScored уродженця Радомишля вважають найкращим у складі МанСіті. Лівому захиснику видали оцінку 7,0. Також високі бали отримали його партнери по обороні Рубен Діаш (6,9) і Кай Вокер (6,8).

А ось гравці атакуючої лінії не змогли себе проявити в належній мірі: Агуеро і Бернарду Сілві видали 6,0, як і воротареві Едерсону; у Стерлінга і Мареза – 6,1.

При цьому WhoScored найвищу оцінку видав Каю Гаверцу. А ось УЄФА приз найкращого гравця матчу віддав французу Н'Голо Канте. 30-річний півзахисник виконав величезний обсяг роботи в середній лінії і допомагав обороні.

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Нагадаємо, "містяни" вперше в своїй історії пробилися у вирішальний матч елітного єврокубка.

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