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У поразки Зінченка в фіналі ЛЧ знайшлося містичне пояснення

Андрій Трофімов Андрій Трофімов
30 травня, 01:32
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Українець Олександр Зінченко стане переможцем Ліги чемпіонів – як його співвітчизники Андрій Шевченко і Анатолій Тимощук. Тільки станеться це 2023 року
Зінченко лежить на газоні після поразки в фіналі ЛЧ-2021
Зінченко лежить на газоні після поразки в фіналі ЛЧ-2021 / Фото: Reuters

Після поразки Манчестер Сіті українця Зінченка від Челсі 0:1 у фіналі Ліги чемпіонів ні-ні – та задумаєшся про існування якоїсь особливої магії у футболі.

Наприклад, Бенфіка програла всі вісім єврокубкових фіналів після того, як її прокляв звільнений тренер команди Бела Гуттманн.

У Лізі чемпіонів ніхто, хоч убий, не міг взяти трофей двічі поспіль – наступний після перемоги фінал програв і Мілан, і Ювентус, і МЮ, поки, нарешті, в 2017-му це зачароване коло не розірвав Реал Зідана.

Схоже, не обійшлося без якоїсь несприятливої для Олександра Зінченка магії і в фіналі ЛЧ-2021.

Судіть самі.

До цього головний єврокубковий трофей над головою піднімали тільки двоє українців.

Андрій Шевченко з Міланом – в 2003-му.

Гол Шевченка у фіналі ЛЧ-2003

Анатолій Тимощук з Баварією – в 2013-му.

В тренді

Виходячи з цієї динаміки, наступний українець має виграти Лігу чемпіонів в 2023-му.

То, може, цим і пояснюється, чому, навіть будучи великими фаворитами фіналу ЛЧ-2021, Манчестер Сіті і Олександр Зінченко все-таки примудрилися програти Челсі? Може, просто не настав ще уготований час для перемоги.

Зінченко після поразки у фіналі ЛЧ-2021
Зінченко після поразки у фіналі ЛЧ-2021 / Фото: Канал Футбол

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Нагадаємо, єдиний м'яч у фіналі Ліги чемпіонів в Порту Челсі забив у ворота МанСіті після помилки Зінченка. Українець дав втекти від себе німцеві Каю Гаверцу, який реалізував вихід віч-на-віч з кіпером "містян" Едерсоном.

Огляд фіналу ЛЧ Челсі – МанСіті (1:0)

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