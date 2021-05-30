У поразки Зінченка в фіналі ЛЧ знайшлося містичне пояснення

Після поразки Манчестер Сіті українця Зінченка від Челсі 0:1 у фіналі Ліги чемпіонів ні-ні – та задумаєшся про існування якоїсь особливої магії у футболі.
Наприклад, Бенфіка програла всі вісім єврокубкових фіналів після того, як її прокляв звільнений тренер команди Бела Гуттманн.
У Лізі чемпіонів ніхто, хоч убий, не міг взяти трофей двічі поспіль – наступний після перемоги фінал програв і Мілан, і Ювентус, і МЮ, поки, нарешті, в 2017-му це зачароване коло не розірвав Реал Зідана.
Схоже, не обійшлося без якоїсь несприятливої для Олександра Зінченка магії і в фіналі ЛЧ-2021.
Судіть самі.
До цього головний єврокубковий трофей над головою піднімали тільки двоє українців.
Андрій Шевченко з Міланом – в 2003-му.
Анатолій Тимощук з Баварією – в 2013-му.
Виходячи з цієї динаміки, наступний українець має виграти Лігу чемпіонів в 2023-му.
То, може, цим і пояснюється, чому, навіть будучи великими фаворитами фіналу ЛЧ-2021, Манчестер Сіті і Олександр Зінченко все-таки примудрилися програти Челсі? Може, просто не настав ще уготований час для перемоги.
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Нагадаємо, єдиний м'яч у фіналі Ліги чемпіонів в Порту Челсі забив у ворота МанСіті після помилки Зінченка. Українець дав втекти від себе німцеві Каю Гаверцу, який реалізував вихід віч-на-віч з кіпером "містян" Едерсоном.
Огляд фіналу ЛЧ Челсі – МанСіті (1:0)