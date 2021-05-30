У поражения Зинченко в финале ЛЧ обнаружилось мистическое объяснение

Украинец Александр Зинченко станет победителем Лиги чемпионов – как его соотечественники Андрей Шевченко и Анатолий Тимощук. Только произойдет это в 2023 году

Зинченко лежит на газоне после поражения в финале ЛЧ-2021 / Фото: Reuters

После поражения Манчестер Сити украинца Зинченко от Челси 0:1 в финале Лиги чемпионов нет-нет – да задумаешься о существовании какой-то особой магии в футболе.

Например, Бенфика проиграла все восемь еврокубковых финалов после того, как ее проклял уволенный тренер команды Бела Гуттманн.

В Лиге чемпионов никто, хоть убей, не мог взять трофей дважды кряду – следующий после победы финал проиграл и Милан, и Ювентус, и МЮ, пока, наконец, в 2017-м этот заколдованный круг не разорвал Реал Зидана.

Похоже, не обошлось без какой-то неблагоприятной для Александра Зинченко магии и в финале ЛЧ-2021.

Судите сами.

До этого главный еврокубковый трофей над головой поднимали только двое украинцев.

Андрей Шевченко с Миланом – в 2003-м.

Гол Шевченко в финале ЛЧ-2003

Анатолий Тимощук с Баварией – в 2013-м.

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Исходя из этой динамики, следующий украинец должен выиграть Лигу чемпионов в 2023-м.

Так, может, в этом и кроется причина, почему, даже будучи большими фаворитами финала ЛЧ-2021, Манчестер Сити и Александр Зинченко все-таки умудрились проиграть Челси? Может, просто не пришло еще предначертанное время для победы.

Зинченко после поражения в финале ЛЧ-2021 / Фото: Канал Футбол

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Напомним, единственный мяч в финале Лиги чемпионов в Порту Челси забил в ворота МанСити после ошибки Зинченко. Украинец дал убежать от себя немцу Каю Хаверцу, который реализовал выход один на один с кипером "горожан" Эдерсоном.

Обзор финала ЛЧ Челси – МанСити (1:0)