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Зінченко відразу зняв з себе медаль: сльози українця після поразки у фіналі ЛЧ

Олег Люлька Олег Люлька
30 травня, 00:45
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Український захисник Манчестер Сіті насилу змусив себе піти на церемонію нагородження після того, як з-під нього Челсі забив переможний для себе гол
Зінченко після поразки у фіналі ЛЧ-2021
Зінченко після поразки у фіналі ЛЧ-2021 / Фото: Канал Футбол

Олександр Зінченко не приховував своїх емоцій після поразки Манчестер Сіті від Челсі 0:1 у фіналі Ліги чемпіонів.

Український захисник МанСіті після фінального свистка впав обличчям у газон і розридався – його втішали як гравці Челсі, так і партнери з МанСіті.

Сказати, що на церемонію нагородження Зінченко подався без особливого бажання, означає, нічого не сказати. Він ледве знайшов в собі сили підійти за медаллю фіналіста – так, усього лише фіналіста, а не переможця ЛЧ – до президента УЄФА Олександра Черефіна. При цьому в українця були мокрі від сліз очі.

В тренді

Ну і відразу ж, отримавши медаль, Зінченко зняв її зі своєї шиї і пройшов за кілька сантиметрів від трофея Ліги чемпіонів, навіть не глянувши на нього.

Нагадаємо, єдиний м'яч у фіналі Ліги чемпіонів Челсі забив у ворота МанСіті після помилки Зінченка. Українець дав утекти від себе німцеві Каю Гаверцу, який реалізував вихід віч-на-віч із кіпером "містян" Едерсон.

МанСіті і Зінченко втратили нагоду виграти перший для себе Кубок чемпіонів.

Відео гола Челсі у ворота МанСіті

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