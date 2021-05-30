Зінченко відразу зняв з себе медаль: сльози українця після поразки у фіналі ЛЧ

Олександр Зінченко не приховував своїх емоцій після поразки Манчестер Сіті від Челсі 0:1 у фіналі Ліги чемпіонів.
Український захисник МанСіті після фінального свистка впав обличчям у газон і розридався – його втішали як гравці Челсі, так і партнери з МанСіті.
Сказати, що на церемонію нагородження Зінченко подався без особливого бажання, означає, нічого не сказати. Він ледве знайшов в собі сили підійти за медаллю фіналіста – так, усього лише фіналіста, а не переможця ЛЧ – до президента УЄФА Олександра Черефіна. При цьому в українця були мокрі від сліз очі.
Ну і відразу ж, отримавши медаль, Зінченко зняв її зі своєї шиї і пройшов за кілька сантиметрів від трофея Ліги чемпіонів, навіть не глянувши на нього.
Нагадаємо, єдиний м'яч у фіналі Ліги чемпіонів Челсі забив у ворота МанСіті після помилки Зінченка. Українець дав утекти від себе німцеві Каю Гаверцу, який реалізував вихід віч-на-віч із кіпером "містян" Едерсон.
МанСіті і Зінченко втратили нагоду виграти перший для себе Кубок чемпіонів.
Відео гола Челсі у ворота МанСіті